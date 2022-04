Tabasco. Como si se tratara de una pesadilla, Arlet Hanan había acudido a una fiesta con cuatro amigas, pero de repente todo cambio cuando, ahí, la comenzaron a insultar y golpear, al grado de sacarla del lugar.

Los hechos ocurrieron en una fiesta en Villa Hermosa, Tabasco, donde Arlet había llegado acompañada de cuatro amigas, pero en cierto momento del festejo y de acuerdo al portal sdpnoticias.com, las compañeras de la joven comenzaron a golpearla.

Fue la misma joven, quien narró que la fiesta fue el pasado 22 de abril en Palapa Ventura, lugar donde llegó acompañada de sus amigas, pero de repente comenzaron a insultarla y a golpearla.

Las agresiones subieron de tono, y en cierto momento, la sacaron del lugar afirmando que si volvía a entrar le volverían a pegar, por lo que ahí, Arlet vivió momentos de terror, ya que no le dejaron sacar ni sus cosas y se encontraba en la calle sin algún apoyo o su celular.

La joven afirma que Nesly, Fernanda, Pamela y Bárbara, fueron quienes la invitaron a la fiesta, ubicada en una zona retirada de Villa Hermosa, por lo que al no contar con dinero, o celular, pensó lo peor del mundo e incluso recordó lo que acababa de ocurrir con el caso de Debanhi Escobar.

Me dejaron sola y dijeron que si volvía iban a seguir golpeándome. En el camino me encontré con un amigo pero por este tipo de situaciones todas podemos ser Debanhi, así pasó la situación de Debanhi y no es justo”, relato la mujer.