Culiacán.- "La mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso de las recomendaciones".

Textual, así lo dijo el alcalde de Morena en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que después trató de decir que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y hasta culpó a los medios.

El periódico Debate grabó la declaración de Estrada Ferreiro el pasado 1 de marzo durante el Taller para la Implementación de Unidades de Policías Municipales de Género.

El alcalde morenista fue cuestionado sobre la violencia que sufren las mujeres en el marco del taller para policías de género, pero su comentario fue culpar a las mujeres ante la violencia.

"Y no se trata de revictimizar a nadie, la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso de las recomendaciones. Si su pareja le habla y sale otra vez a la calle, y pues ahí, se los digo por experiencia, porque me ha ocurrido y es muy lamentable que esto ocurra, pero pues somos seres humanos y cedemos a cualquier invitación con la supuesta intención de conciliar, de negociar, de arreglar algo, sale la mujer y el tipo con arma y todo, la asesina", señaló.

Alcalde morenista Jesús Estrada Ferreiro se desdice

Para tratar de salir de la polémica declaración que hizo. El Alcalde morenista siguió dos estrategias: la primera fue que su equipo de comunicación aclarara su declaración y luego culpó a los medios. Ninguna de las dos funcionó, pues todo quedó grabado en un audio.

"El periódico, o quien sacó esa pendejada, está alterando, está sacando de contexto las cosas porque ahí fui correcto. Lean lo que dije, que no se hagan pendejos los que escriben", señaló el jueves pasado durante el Foro de Consulta Popular para la Integración del Plan Municipal 2022-2024.

"Eso es lo que le critico a los medios, me vale madres lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya".

Mientras que Comunicación Social de Culiacán envió una carta para aclarar que la declaración del alcalde fue sacada de contexto y que la cita fue incompleta.

"El Presidente Municipal ha expresado su preocupaciónpor las fallas que intervienen en los protocolos de actuación para la salvaguarda de las víctimas", dice la nota aclaratoria.

"Situación que obliga el sistema de procuración de justicia y autoridades responsables a reestructurar los mecanismos de protección acompañadas con una mejora en la asesoría psicológica con la finalidad de evitar riesgos durante el proceso de recuperación de la víctima".

(Con información de Reforma y El Debate)

