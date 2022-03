Chiapas.- Un hombre identificado como Abel ‘N’ fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la muerte de una menor de 8 años en una balacera.

El pasado 28 de febrero en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en Chiapas, se registró un enfrentamiento armado que dejó como saldo una niña muerta, la víctima fue identificada como Karlita.

Ofelia, la madre de la menor, declaró al medio TV Azteca Noticias que iba en la calle en compañía de sus dos hijas cuando se desató la balacera.

De inmediato, la madre abrazó a las menores para protegerlas de las balas, sin embargo, al revisarlas más tarde, se percartó que Karlita tenía el brazo sangrando.

“Tenía el bracito sangrando… Mi niña, la más grande, me decía: ‘mamita, yo no me puedo parar, me voy a morir’... ’No, hijita párate, mi amor, ya paso no tengas miedo párate, hijita", expresó entre lágrimas.

Violencia en Chiapas: Captan agresión en video

La menor fue trasladada al Hospital Rural número 31 del IMSS en donde fue declarada muerta a causa de las lesiones.

En redes sociales circularon videos captados por cámaras de seguridad en donde se muestra varios hombres corriendo mientras que otro disparaba.

Tras las pruebas presentadas, la FGE a través de la Fiscalía de Distrito Centro, informó la detención del hombre quien habría abierto el fuego.

Una niña murió por una bala perdida tras el asalto a una tienda de abarrotes.



Los hechos en Chiapas. pic.twitter.com/n0d0ezUTbC — Cesar Rojo (@CesarRojoAlba1) March 2, 2022

En EU niña mexicana muere tras caerle bala perdida

Un caso similar se registró a mediados del mes de enero: Melissa Ortega de 8 años fue alcanzada por una bala perdida.

Los hechos se registraron en la comunidad de La Villita, en Estados Unidos, cuando Melissa caminaba con su madre por la calle.

De acuerdo con el medio local Chicago Sun Times un hombre inició un tiroteo contra un individuo, al escuchar los disparos, madre e hija comenzaron a correr tratando de ponerse a salvo en un banco cercano.

Violencia en México

En el 2021 se cometieron 33 mil 308 homicidios dolosos en México, muchos de ellos atribuidos a la lucha entre grupos de la delincuencia organizada que buscan el control del trasiego y venta de drogas.

En cuanto a los feminicidios en México, en 2021 se asesinaron a mil 004 mujeres, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos datos solo consideran los homicidios tipificados como feminicidio.

Por número de feminicidios en 2021, Estado de México ocupó el primer lugar con 145 feminicidios, seguido de Veracruz, con 70; Jalisco, con 70; Nuevo León, con 66 y Ciudad de México con 69.

