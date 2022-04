Chiapas.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas investiga una balacera que dejó a una niña de 9 años gravemente herida.

Los hechos se registraron en un domicilio de la comunidad de Tabac, cuando la menor identificada como Guadalupe fue alcanzada por una bala proveniente de la comunidad de Tojtic Santa Martha.

De acuerdo al medio El Universal, la niña se encontraba con sus padres y hermanos cuando comenzó a quejarse por el dolor.

Al revisarla, los padres se percataron que había sido herida de bala a la altura de la cabeza, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital a las afueras de la comunidad.

Personal médico del Hospital de las Culturas atendió de inmediato a la menor y su estado de salud fue reportado como delicado.

La familia declaró a las autoridades que la bala había impactado en el muro de la casa y después golpeó a la menor.

Se cree que la bala es proveniente de la comunidad de Tojtic Santa Martha, debido a que ese día, grupos armados llegaron al territorio de 60 hectáreas para exigir el terreno.

Habitantes de comunidades cercanas a Tojtic Santa Marth como Chenalhó, Tojtik, Volcán y Curva Tontik Santa Martha alertaron a las autoridades al escuchar detonaciones por la zona.

Violencia en Chiapas: Otra menor de 8 años alcanzada bala perdida

A finales del mes de febrero, una menor de 8 años fue alcanzada por una bala perdida en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, también en Chiapas.

Ofelia, la madre de la menor, declaró que iba en la calle en compañía de sus dos hijas cuando se desató la balacera.

“Tenía el bracito sangrando… Mi niña, la más grande, me decía: ‘mamita, yo no me puedo parar, me voy a morir’... ’No, hijita párate, mi amor, ya paso no tengas miedo párate, hijita", expresó entre lágrimas.

