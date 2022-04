Chihuahua.- Una emboscada contra un jefe de ministeriales en la carretera a Casas Grandes, a la altura del rancho San José, dejó cinco personas muertas.

Ciudadanos que pasaron por el lugar quedaron impresionados debido a que la escena del cruento enfrentamiento parecían sacadas de una guerra.

El ataque se produjo cuando sicarios emboscaron al comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscrito a la Fiscalía del Distrito Zona Noroeste, identificado como Alejandro Domínguez Cabriales, quien falleció junto con su escolta Gil Manuel Malo.

Además, tres civiles más fallecieron, aunque se desconoce si las víctimas serían colaterales o parte del grupo de sicarios que enfrentaron a los agentes ministeriales.

La emboscada ocurrió a las 6 de la tarde del viernes cuando los hombres armados interceptaron el vehículo oficial de los ministeriales.

El Fiscal General Roberto Fierro calificó el ataque de "cobarde y artero crimen".

Ciudadanos captaron varias camionetas incendiándose tras la emboscada en Chihuahua. Foto: Tomada de video

'No, no, no, qué horror'

"No, no, no, qué horror", menciona una mujer que va de copiloto en una camioneta junto con un hombre narrando lo impresionante de la escena que dejó la emboscada.

"Mira balaceados, ahí está un pobre señor, María Purísima", dice la mujer mientras observa una camioneta blanca con las puertas abiertas y varios cuerpos dentro.

Dentro de una camioneta blanca quedaron algunos cuerpos. Foto: Tomada de video

"Dale, dale, dale, vaya a explotar, dale rápido", menciona la mujer al enfocar otra camioneta que está ardiendo. "¡Ay, Dios mío!

"No, no, no, qué horror", sigue mencionando al quedar impresionada, mientras que más adelante hay otra camioneta en llamas.

El ataque ocurrió sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes cuando el mando de la Agencia Estatal de Investigaciones fue agredido por gatilleros apostados a las orillas en el tramo Janos – Ascención, además del comandante En los hechos también perdió la vida uno de sus escoltas pic.twitter.com/jf6WdZkfbk — Unidad de Inteligencia Ciudadana (@DeIntelligencia) April 16, 2022

La violencia en México: homicidios dolosos, ¿qué pasa en el País?

En el 2021 en México se cometieron 33 mil 308 homicidios dolosos, muchos de ellos atribuidos a la lucha entre grupos de la delincuencia organizada que buscan el control del trasiego y venta de drogas.

Los dos grupos criminales más dominantes en el País, por su presencia territorial en la mayor parte de México y en el extranjero, son el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Hay otros grupos con presencia regional como el Cártel del Noreste, Los Zetas, el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Cártel de Santa Rosa de Lima, La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión y Guerreros Unidos.

Sin embargo, existen escisiones que han logrado conformar todavía a más grupos criminales, pero que operan en territorios más pequeños, aunque con la misma peligrosidad que cualquier otro cártel. Todos estos grupos han alentado no solamente el aumento de homicidios dolosos, sino también los delitos de secuestro, extorsión y contrabando.

Doce de estos pequeños grupos criminales nacieron durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica.

Los homicidios dolosos o ejecuciones que conmocionan a México

Fusilan a 17 en Michoacán

Diecisiete personas que les obligaron a pararse frente a una pared y con los brazos en el cuello fueron asesinadas a balazos en el poblado de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, el pasado domingo 27 de febrero de 2022. Aunque la autoridad no reconoció la cifra de 17 fusilados, en un video se aprecia el número de personas a las que les dispararon durante un velorio.

Atacan en palacio municipal de Sonora

En la tarde del 25 de noviembre del 2021 se registró una balacera en medio de las protestas por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El saldo fue de tres personas fallecidas, entre ellas una joven perteneciente a un grupo feminista.

Matan a nueve en Puebla

Nueve personas fueron asesinadas en Atlixco, Puebla, las víctimas eran seis hombres y tres mujeres, el miércoles 9 de marzo de 2022.

(Con información de El Diario y El Universal)