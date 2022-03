Puebla.- Un estudiante de bachillerato de la UPAEP agredió con un martillo a su profesor durante una actividad académica, conducta que las autoridades no encuentran una explicación, pues el joven no tiene malas calificaciones.

La agresión por parte del joven de segundo semestre de bachillerato ocurrió cuando se realizaba una actividad académica en equipo y el maestro circulaba dentro del salón, de pronto el alumno tomó un martillo y lo agredió.

El plantel, ubicado en el Barrio de Santiago, en Puebla, estaba bajo control y totalmente identificado al agresor, indicó el secretario general de la UPAEP, José Antonio Llergo.

Sobre las heridas que recibió el maestro, el secretario general de la UPAEP aseguró que se desconocía, pues fue llevado a recibir atención médica.

"No hay un antecedente de conductas irregulares del chico, no hay mala conducta, no hay malas calificaciones, es algo completamente inexplicable en este momento", señaló.

Sin embargo, adelantó que la sanción hacia el alumno será la baja.

"Era una actividad en equipo, el profesor estaba circulando por el aula, las bancas, se voltea y entonces (viene la agresión)", indicó.

