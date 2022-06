Un total de 460 graduados concluyeron los cursos de nivel básico y avanzado de la Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C. (ANSPAC) sede Celaya, para quienes se realizó la Ceremonia de Fin de Cursos del Ciclo 2021-2022.

La asociación ha trabajado durante 32 años en el municipio para promover la superación integral de las personas, así como el mejoramiento del nivel social, moral y cultural de las familias mexicanas.

Las graduadas pasaron al presídium para ser reconocidas por la autoridades. /Foto: Marisol García.



ANSPAC cuenta con tres programas de atención, Programa Mujer, Programa Joven y Programa Empresa, los cuales trabajaron bajo el lema que distinguió el ciclo: "Vivir la fuerza del amor".

Para presidir la ceremonia de graduación que tuvo lugar en el Hotel Fiesta Inn, asistió la presidenta del Patronato del DIF Municipal, Rosa María Suárez de Mendoza; el asesor eclesiástico de ANSPAC, padre Juan Armando Sotelo, L.C.; la presidenta de ANSPAC Celaya, Angélica Ledesma de Meza y la vicepresidenta, Lidia García de Chávez.

Lizbeth Delgado y Elizabeth González, cumplieron en la asociación 5 y 20 años, respectivamente. /Foto: Marisol García.

También ocuparon un lugar en el presídium la coordinadora del Programa Mujer, Edith Contreras de Martínez; la coordinadora del Programa Joven, Lidia Sotelo de Ortega; y el coordinador del Programa Empresa, Armando Servín de la Mora.

Los integrantes de presídum felicitaron una a una, a las 96 graduadas que cursaron por 3 años el Curso Básico del Programa para Mujeres, de igual manera fueron reconocidas las 40 egresadas del Curso Avanzado, para finalmente extender la felicitación a los 324 estudiantes del Programa Joven, acudiendo en representación de los graduados Édgar Bernache García, para recibir un reconocimiento de manos de las autoridades.

Finalmente, en un emotivo momento, fueron reconocidas las animadoras que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio voluntario en ANSPAC.

Durante su mensaje, la presidenta de ANSPAC, Angélica Ledesma, agradeció a todas las empresas por su apoyo para que más familias de la región se beneficien con los programas ofrecidos. Y extendió su agradecimiento a las animadoras, "que con su dedicación, entusiasmo y amor, dan todo lo que tienen y se entregan a sus unidades".

Sabemos que este ciclo ha representado para la mayoría, un periodo de retos y mucho esfuerzo, pero también esto nos ha hecho tomar consciencia de nuestras fortalezas", destacó la presidenta de ANSPAC y concluyó señalando que "es el tiempo perfecto para retomar los timones de nuestro trabajo, tener una visión para el futuro, ver la forma de continuar creciendo y de activar presencialmente todo lo que se pueda".

Dedican 30 años al voluntariado de ANSPAC Celaya

Cuatro voluntarias de ANSPAC, quienes cumplieron tres décadas de servicio, comparten lo que ésto ha representado en sus vidas.

María Luisa Cevallos Elizondo. /Foto: Marisol García.

"ANSPAC ha sido parte de mi vida durante este tiempo y ha sido una fuente de bendiciones porque me ha dado la oportunidad de compartir con mujeres muy valiosas y ha enriquecido la vida propia y de toda mi familia, doy gracias a Dios que me puso en este camino para colaborar en ANSPAC".

María Luisa Cevallos Elizondo.

Laura Elena Moreno Ibarra. /Foto: Marisol García.

"ANSPAC ha representado una parte muy importante en mi vida, una oportunidad de poder llevar un mensaje de esperanza a las demás personas y un aprendizaje muy grande también, porque he aprendido de mis compañeras, de las asistentes, de las personas con las que he trabajado, y una amistad entrañable con el equipo de animadoras de ANSPAC".

Laura Elena Moreno Ibarra.

Alicia Macías Pérez. /Foto: Marisol García.

"Bendito Dios nos ha permitido estar en este apostolado durante 30 años, que se dicen fácil, pero sin la ayuda de Él no lo hubiera logrado, y aquí seguimos mientras Dios lo permita. ANSPAC me ha marcado muchísimo en todos los sentidos, personal, familiar, de convivencia con el grupo, porque he estado en una superación constante".

Alicia Macías Pérez.

Martha Becerra Montaño. /Foto: Marisol García.

"ANSPAC ha sido un regalo de Dios que me ayudó a ir creciendo como persona, esposa y madre. Somos una asociación para ayudar a otras mujeres en su crecimiento integral, yo iba a dar mi tiempo y resultó que esas señoras fueron grandes maestras de vida que Dios me regaló para ser lo que hoy soy, agradezco infinitamente a Dios, a la Virgen y a todas esas mujeres que han ido circulando en mi vida con experiencias maravillosas que me dejan sin palabras".

Martha Becerra Montaño.

MGL