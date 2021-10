Al cuidado de los adultos mayores

León.,Guanajuato.- Desde su adolescencia Cynthia García Vargas supo lo que quería ser de grande y cuando le llegó el momento de elegir una carrera no lo dudó, eligió la medicina, hoy es doctora, gerontóloga y nutrióloga clínica y ejerce con gusto su profesión en el Hospital Médica Campestre.

La doctora Cynthia mencionó que desde que entró a la secundaria le gustaron mucho las materias relacionadas con biología y ciencias naturales, en la preparatoria llevó clases de anatomía y cuando le tocó escoger carrera se enfocó por la Medicina y todo lo que involucra el cuidado del paciente.

“Mi carrera me ha dado grandes satisfacciones aunque también me tocó enfrentar las vicisitudes de estudiar fuera de mi ciudad natal; soy de León y estudié en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, hice estudios en Monterrey y otras ciudades y la maestría en gerontología en Valladolid, España. Me ha tocado andar de un lado para otro como a la mayoría de los médicos que estudian una especialidad o un posgrado, pero eso me ayudó a ser independiente desde muy joven”.

Añadió que aunque la carrera de Medicina es pesada es muy bonita y siempre ha tenido el apoyo y la comprensión de su familia, de su papá Jesús García Durán, abogado y de su mamá Alicia Vargas Razo.

“En pláticas mi papá me ha contado que uno de sus anhelos era estudiar Medicina, por algún motivo no se dio y se sintió satisfecho cuando mi hermano Iván decidió estudiar Medicina y cuando yo también opté por esa carrera; somos seis hermanos”.

Mencionó que el apoyo que ha tenido de sus papás ha sido mucho en lo moral y económico y les está muy agradecida. Actualmente está a cargo de ellos y se organiza y apoya con sus hermanos cuando le toca salir a algún congreso.

“El hecho de que la familia te valore, apoye y entienda que tus horarios no son cuadrados, que tienes que estar a disponibilidad de ciertas situaciones y lo entiendan es satisfactorio y te hace más fácil la vida”.

Dentro de las satisfacciones que le ha dejado su carrera dijo que es ver el resultado de su trabajo directamente en el paciente ya que a veces no se alcanza a dimensionar cómo afecta o beneficia la intervención de un doctor en la familia.

“Cuando después de un tiempo ves que el paciente al que se le diagnosticó con tal o cual enfermedad la pudo superar y sigue su vida siendo independiente o con un buen pronóstico te da una satisfacción que sólo se paga viéndolo que está bien”.

Destacó que eligió estudiar la maestría en Gerontología porque es un área poco estudiada, porque hay pocos médicos gerontólogos en el país y aunque actualmente se le está dando una apertura en el área de licenciatura, en el ámbito médico todavía es poco conocida.

“Se conoce más el área de la geriatría pero el trabajo que hace un gerontólogo es preventivo e involucra tratamientos no farmacológicos y sobre todo se involucra a la familia de manera directa; es satisfactorio capacitar a la familia y atender al binomio cuidador/paciente y al trinomio paciente/cuidador/familia. Algo que realmente me llena de mi trabajo cotidiano tiene mucho que ver con el cuidado directo del adulto mayor y de enseñar a sus familiares cómo cuidarlos y a ellos a autocuidarse”.

Agregó que un maestro que la marcó por su trabajo, amor a la medicina, compañerismo y jovialidad fue el doctor Ángel Plascencia (qepd).

“Fue uno de mis grandes maestros oftalmólogos, disfrutaba mucho estar en quirófano y en consulta con él, fue un gran maestro que más que enseñar medicina enseñaba el amor a la carrera y al paciente, a disfrutar lo que se vive día a día en el quirófano, en el área hospitalaria o de consulta, siempre quise disfrutar la Medicina como él la disfrutaba”.

Referente a cómo ha aplicado los avances científicos en su carrera comentó que la pandemia no solo dejó cosas tristes sino que trajo mucho aprendizaje y que ella era de las personas que se rehusaba a dar asesoría online.

“Yo debía tener al paciente frente a frente, pero con la pandemia vi que podemos ayudar a más personas en su hogar sin necesidad de que se tengan que desplazar a un área hospitalaria o de consultorios. Pude ver pacientes de Tijuana, Monterrey, Durango, Chiapas, Ciudad de México, Puebla y a pacientes mexicanos que viven en China, Japón, España y Francia lo que no hubiera podido si no me hubiera quitado el tabú de la atención a distancia”.

Otra cosa que destacó es que gracias a los avances científicos en el ámbito de la gerontología se ha visto que el paciente tiene un mejor pronóstico.

“Actualmente hay personas de 80, 90 e incluso de 100 o más años con movilidad e independientes, tengo pacientes de 90 años que todavía manejan y son independientes en su vida cotidiana y actividades diarias”.

En cuanto a cómo es para una mujer ejercer la carrera de Medicina destacó que como en muchas carreras cada vez se ve menos desigualdad en el ámbito laboral sin embargo, aunque a ella no le ha tocado, sí ha visto y sabe que aún se ven ciertas preferencias de géneros en algunas especialidades.

“Aunque sabemos que la mujer tiene una capacidad de organización y liderazgo muy buena, se sigue teniendo el tabú de que el hombre necesita ser el dirigente o tener el puesto superior. Yo veo que cada vez más la mujer destaca en el ámbito de la Medicina, yo tengo el apoyo de varios colegas con los que trabajo en conjunto y siento su respeto y valoración”.

También invitó a las nuevas generaciones interesadas en estudiar Medicina a buscar algo que realmente les llene.

“En la Medicina hay diversidad de pacientes, de aplicación clínica, de lugares donde desarrollarse, busquen donde les nace más atender al paciente ya que eso se va a ver en la calidad de atención, en la satisfacción y el gozo de llegar a trabajar día a día; a mi me gusta tanto mi trabajo que no me molesta alargar un poco mi jornada, no me pesa, es algo que disfruto, busquen algo que sea su motivo de vida ya que el trabajo es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida”.

