Construyen leoneses el futuro que anhelan

León, Guanajuato.- Con un acto conmemorativo en el que se realizó una guardia de honor y se colocó una ofrenda floral al pie del monumento que resguarda los nombres de los vecinos fundadores de la Villa de León, y con la presentación del proyecto León 450, se celebró el 446 aniversario de la fundación de León.

En el evento, que tuvo lugar en la Plaza de los Fundadores, se contó con la presencia de autoridades estatales, municipales, representantes del Poder Legislativo Local y Federal, integrantes del Ayuntamiento, presidentes y representantes de organismos empresariales y del Centro Histórico y de Luis Alegre, cronista de la ciudad.

El programa inició con la lectura de la lista de nombres de los vecinos fundadores de la entonces Villa de León, a cargo de José Arturo Sánchez Castellanos, primer síndico del H. Ayuntamiento.

Se proyectó un vídeo del acta de la fundación en el que se destacó que un 12 de diciembre de 1575 se firmó la orden para fundar León en el Valle de Señora, pero como no alcanzaban los colonos para que fuera ciudad, se formó una villa el 20 de enero de 1576.

Se destacó el avance, florecimiento y las tragedias por las que ha pasado la ciudad como las inundaciones hasta llegar al siglo XXI en donde se cuenta con una población de un millón 700 mil hombres y mujeres y 650 colonias que han llevado a reconfigurar a la ciudad en siete delegaciones.

Luis Alegre, cronista de la ciudad, dijo que la historia de León está basada en dos grandes pilares y virtudes que son la capacidad de trabajo y la generosidad.

“La primera es la más conocida porque de ahí se desprenden nuestras industrias y la base de nuestra identidad. El otro hilo conductor es la generosidad que viene desde los primeros años de la ciudad a través de actos de caridad y filantropía de quienes hicieron del altruismo un sentido de vida”.

Destacó la solidaridad sin límites y sin reservas que se vivió durante las inundaciones de 1888 y 1926, de los ciudadanos que crearon la Cruz Roja en plena Revolución y a los médicos que impulsaron el hospital civil.

“La historia de León tiene nuevos capítulos que se escriben todos los días por los panaderos que sacan su primer pan en la mañana, los maestros que no se desconectan de la computadora hasta resolver la última duda de sus alumnos, los jóvenes que atienden un comedor comunitario, los peleteros y zapateros, es una generosidad que se vive todos los días, esta es nuestra historia, la que conocemos de primera mano y no podemos olvidar, gracias a los hombres y mujeres que con su fortaleza moral han construido esta gran ciudad con los cimientos de su generosidad y mientras mantengamos ese espíritu de generosidad no habrá nada ni nadie que pueda vencernos”.