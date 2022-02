Día de San Valentín: Claudia Wiencke y Marco Antonio Bazán comprometidos con el amor

León, Guanajuato. Han sido más de tres décadas de alegrías, retos, dificultades y sorpresas las que han conformado la historia de amor de Claudia Wiencke Pérez y Marco Antonio Bazán.

Con motivo del Día de San Valentín comparten cuáles son sus secretos para mantener una relación duradera, basada en el respeto y la comunicación.

Ejemplo que han transmitido a sus hijos Alinne y Jubbe, así como a sus pequeños nietos Sabrina, Antonella y Jorge.

Fue en una Feria del Hogar, donde la pareja se conoció.

Claudia recuerda que una de sus primas puso una boutique y ella la acompañó toda la tarde y ahí conoció a su ahora marido quien la cautivó con su sonrisa.

Ellos venían de Ciudad de México y tenían estrecha relación con los abuelos de Claudia por el negocio familiar, por lo que la volvió a ver en casa de su abuelita en una Navidad.

Comenzaron a tratarse y un mes después se hicieron novios, era un amor de lejos; durante la semana hablaban por teléfono y se mandaban cartas; pero cada fin venía a León para ver a su amada.

A los tres meses de iniciar su noviazgo y con tan solo 17 años de edad, ellos ya estaban decididos a casarse, pero fue hasta un año y ocho meses después que hicieron su promesa frente al altar del templo de San Judas Tadeo.

Su relación ha tenido altas y bajas, pero Marco Antonio comparte que el secreto es no pensar en una pareja perfecta porque esa nunca se va a encontrar. Más bien, existe la pareja ideal.

Para esta pareja, el respeto y la comunicación son indispensables en su fórmula de amor. No solo en el aspecto sentimental, sino en todos los roles de su vida, pues también ha hecho equipo en varios proyectos de negocios.

La admiración constante por el crecimiento que tienen en todos los aspectos de su vida también ha sumado a reafirmar su compromiso de seguir unidos por convicción.

Por su parte, su esposo compartió que la admira con sus defectos y virtudes, pero lo que siempre le ha reconocido es que es una mujer independiente que se ha superado, que enfrenta sus miedos y que es una extraordinaria mamá y abuela.

Las parejas actuales o modernas no duran como las de hace tres décadas y esto puede ser por factores que desde su experiencia como matrimonio, ya no se tienen en cuenta.

Ya no hay ese compromiso, más bien llegan a la iglesia pensando si me va bien y si no, nos divorciamos. Ya no se casan tan jóvenes como antes; y también la tecnología pasó a perjudicar las relaciones, la convivencia entre la pareja y la familia”, señaló Claudia.