Día de San Valentín: Febrero es mes especial para Nayeli Romero y Jack Escobedo

León, Guanajuato. Febrero es un mes especial para la pareja conformada por Nayeli Romero y Jack Escobedo, no solo por el Día del Amor y la Amistad, también celebran cumpleaños, la propuesta de matrimonio y justo hace unos días su enlace nupcial.

La pareja se conoció por redes sociales, a través de los likes y “me encanta”, daban señas del interés de la una por la otra y en diciembre del 2017 tuvieron su primera salida, disfrutaron de algunas bebidas y aunque el encuentro fue breve, pareció como se conocieran de toda la vida.

Naye es muy interesante, tiene mucho tema de conversación y creo que lo que más me llamó de ella es lo que ella tenía y yo, y viceversa, entonces eso fue mi mayor atracción”, compartió Jack.

Por su parte, Nayeli contó que se sintió atraída por su personalidad espontánea que generó un click inmediato, además de que es muy inteligente y creativa.

Desde el primer día que salieron, ya sabían que estaban en una relación, pero fue justamente en febrero del 2018, cuando en una de las citas, Jack la sorprendió con un platillo que decía “¿Quieres ser mi novia?”.

También hace un año, en febrero, en el marco del cumpleaños de Nayeli, Jack le entregó el anillo de compromiso que había comprado a los seis meses de su noviazgo, pues estaba segura de que ella es la mujer de su vida.

Fue en casa de mi hermana, le organizamos una fiesta sorpresa y en la noche la mandé a la tienda con mi sobrina, mientras acomodamos todo porque rentamos unas letras grandes y llegó el mariachi. Cuando Naye entró ya tenía los ojos tapados y yo me arrodillé para entregarle el anillo”, recordó Jack.

Aunque previamente habían hablado sobre el matrimonio, su novia no se esperaba que llegaría ese momento que marcó un antes y después en su relación.

Es la primera vez que lo digo, ni siquiera se lo he dicho a ella, pero me siento tan completa personalmente y en pareja. Esa pedida marcó un antes y un después de muchas cosas y creo que uno se siente tan feliz, yo no tenía espacio para tanta felicidad, tan agradecida y tan completa”, expresó Nayeli.