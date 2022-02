Edgar Lozano: "Yo también debuté como diseñador en los Juegos Olímpicos"

León, Guanajuato. El diseño y la moda siempre acompañan los grandes eventos y los Juegos Olímpicos de Invierno Olímpicos de Invierno Beijing 2022, no son la excepción, pues también son una plataforma donde las prendas también son carta de presentación de los deportistas como Donovan Carrillo.

Aunque tiene más de 20 años de trayectoria, los ojos del mundo están en el diseñador tapatío Edgar Lozano, quien también debutó como diseñador en los Juegos Olímpicos con el primer traje que diseñó para un deportista mexicano.

Me siento confundido, halagado, entre muchas emociones encontradas. Uno como diseñador de pronto tiene un mecanismo de defensa de decir, es un traje y pones dedicación y pasión, este detalle cursi del romance, pero al día siguiente que yo le mando a Donovan por autobús el traje sin probarlo antes y que le funcionó, no me lo esperaba”.

Edgar tuvo el reto de hacerlo en 10 días con el apoyo de seis personas y con jornadas de más de 12 horas de trabajo diarias.

Cuando lo vi con el traje puesto en los ensayos y en las fotos que se hicieron virales, me sentía muy emocionado, no lo podía creer porque es la primera vez que visto a un patinador tan talentoso. Yo también debuté como diseñador en los Juegos Olímpicos”.

El ganador de la sexta edición de ELLE México Diseña 2012, confeccionó un atuendo de alrededor de 60 mil pesos que destaca por los casi 80 mil cristales y picos dorados en el pecho, hombro y piernas que lo hacen un modelo único.

Desde que me pidieron hacer el traje hubo una buena corazonada porque me encantan los retos y la adrenalina de la vida; y me enamoró el proyecto, me platicaron una historia de un traje que no fue funcional y desde el primer momento que me habló Gregorio fue realmente algo increíble y las cosas se fueron dando”.