Eduardo Sojo Garza Aldape y Juan Jaime Delgado reciben premio al mérito EXATEC

El Premio al Mérito EXATEC es un reconocimiento que el Tecnológico de Monterrey entrega cada año a uno de sus mejores exalumnos. En el Tec campus León esta vez el premio fue doble pues por la pandemia por Covid-19 no se había podido celebrar la ceremonia en 2020. Los galardonados de 2020 y 2021 fueron Juan Jaime Delgado y Eduardo Sojo Garza Aldape, respectivamente.

Los reconocimientos les fueron entregados en una ceremonia íntima donde Juan Jaime y Eduardo compartieron con sus más allegados y con autoridades universitarias sus experiencias profesionales y de vida que los han llevado a ser merecedores del premio.

El acto académico estuvo encabezado por el rector emérito David Noel Ramírez Padilla, así como por los directivos Mario Orozco, Gaspar Fuentes y Juan Carlos Arreola.

Juan Jaime Delgado egresado de la licenciatura en Administración de empresas de la generación 1984 de la cual se graduó con mención honorífica; pero comenzó a ser borrego desde la preparatoria, ya que también la cursó en el Tec de Monterrey.

Nació en Cuerámaro, Guanajuato en 1963 en el seno de una familia dedicada al transporte de pasajeros; pero gracias a su formación en cuanto terminó la carrera pudo tener su primer trabajo en la empresa de refrescos más importante del país, misma que lo llevó a Venezuela para abrir mercado allá.

Posteriormente, su padre lo invitó a colaborar en Flecha Amarilla donde, con el objetivo de potenciar las habilidades de todo el equipo de trabajo, solicitó a su alma máter un diplomado específico para transporte de pasajeros.

Sus hijos y amigos lo reconocieron como un “líder incuestionable, con sentido humano y sentido del humor”; además de que se dijeron orgullosos de él.

Por su parte, Juan Jaime agradeció a su familia, amigos, compañeros de trabajo y a las autoridades de la institución educativa; reconoció que esta distinción lo tomó por sorpresa

“Realmente esto (el premio) fue una sorpresa. Quiero comentarles que el día que me habló el ingeniero Juan Carlos [...] me dijo ‘oye, fuiste ganador del Premio al Mérito EXATEC’, y yo me quedé frío, no sabía qué contestar. Y dije, ‘algo he de haber hecho bien’ y me puse yo muy contento”.