'Corre por la Paz' tu aportación servirá para salvar vidas de inocentes afectados por la guerra

León, Guanajuato.- En un afán de contribuir y apoyar a los damnificados por la guerra en Ucrania, la comunidad ucraniana radicada en León se organizó para llevar a cabo la carrera “Corre por la paz”, la cual tendrá lugar el 10 de abril a las 8 de la mañana en el Parque Metropolitano.

Las inscripciones para la carrera, en la que se correrán 7 y 14 kilómetros, se pueden realizar en los gimnasios Corpus, el costo es de 200 pesos y el 100% de lo recaudado se irá integro a la donación.

La carrera fue organizada por Vitalia Godybo, Olga Grishenko, Yevgeniya Tenitskaya e Inna Panchenko, integrantes de la comunidad ucraniana en León y por el activista Rafael Orozco Pacheco.

Vitalia Godybo, ucraniana radicada en León desde hace 15 años, invitó a la población leonesa a no ser indiferentes ante la difícil situación que atraviesa la gente de su país quienes están sufriendo por los embates de la guerra.

“Todas las personas, sean o no deportistas, nos pueden apoyar corriendo, caminando, observando, o solo dando su aportación, con lo que contribuyan pueden ayudar a salvar vidas inocentes, porque son inocentes los que están muriendo”.

Destacó que todo lo que se recaude durante el evento será destinado a la donación por lo que durante la inscripción solo se entregará el número de corredor.

“No se entregarán playera o kits como en otras carreras porque no es ese el fin, no queremos lucrar, todo lo que se recaude se mandará a Ucrania para que las organizaciones voluntarias que distribuyen la ayuda humanitaria a quienes están desconectados de la infraestructura lo hagan ya que el recurso económico hará mucha falta durante y después de esta guerra que no sabemos cuando termine”.

En esta labor colabora con las ucranianas Rafael Orozco Pacheco, un activista y ambientalista mexicano, quien se acercó conmovido a ofrecer su ayuda al ver la desgracia que vive Ucrania.

Rafael Orozco también hizo una invitación a colaborar ya que destacó que no es posible que la gente de Ucrania esté viviendo en sótanos, en el metro, carentes de alimentos, agua y medicina.

Agregó que la carrera será en forma, que habrá hidratación, vallas y arco de meta para subir al podium a los primeros lugares, pero no habrá premiación en efectivo.

“Aspiramos a recibir a mil corredores o más a quienes se les invita a portar una playera azul o amarilla, que son los colores de la bandera de Ucrania, también invitamos a las empresas y al público en general a hacer aportaciones, después del evento se informará cuanta cantidad se recaudó y cada centavo se irá íntegro a territorio ucraniano”.

Apúntate a la carrera

*“Corre por la paz” se realizará el 10 de abril a las 8 de la mañana en el Parque Metropolitano.

*Se podrán correr 7 y 14 kilómetros.

*Las inscripciones se pueden realizar en los gimnasios Corpus, el costo es de 200 pesos.

*El 100% de lo recaudado será para apoyar a los damnificados por la guerra en Ucrania.

*Para quien no desee correr pero sí apoyar, también se recibirán donaciones voluntarias.