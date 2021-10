El Club Rotario de León ofrece 200 cirugías para recuperar la vista

León, Guanajuato. La primera jornada del programa “Veo mejor el mundo”, contó con 20 pacientes de catarata en situación vulnerable como resultado del trabajo en equipo de Fundación Veamos México, Fundación Cinépolis y Club Rotario de León .

Los procedimientos se realizaron en Grupo V.O., clínica de la que nació Fundación Veamos México, dirigida por Luis Antonio Alanís Villarreal y Gaby Loza de Alanís, con la meta a diciembre de lograr 200 cirugías a quienes más lo necesitan.

El también presidente del Club Rotario de León, anunció esta campaña a pocas semanas de tomar el cargo y pidió a sus compañeros trasladar a los pacientes y ofrecerles un refrigerio, por lo que en esta ocasión se contó con el apoyo de Hermann Karsten y Carlos Monroy, así como de la dama rotariana Carmina Vidal.

Grupo V.O. nació hace 15 años con la finalidad de crear un centro de atención oftalmológico integral, recursos que salieron de un proyecto de incubación de empresas del gobierno estatal a través de lo que era el Fondo Capital Guanajuato.

Debido a la necesidad oftalmológica en León, nació Fundación Veamos México, que encabeza su esposa Gaby Loza, y de los recursos que se obtienen de Grupo V.O., un porcentaje se entrega a esta asociación para ofrecer las cirugías junto con el apoyo de Fundación Cinépolis.

La demanda de atención los llevó a tener lugares de revisión de pacientes en los bulevares Aristóteles y Delta en León, así como en Celaya, Lagos de Moreno y Saltillo. Además, cuentan con unidades móviles que les permiten llegar a diferentes comunidades, parroquias, centros culturales o colonias donde se revisan a pacientes de manera gratuita y se canalizan a la fundación.

Una vez que son atendidos ahí, se hace un estudio socioeconómico recomendado por la Organización Mundial de la Salud y dependiendo de su capacidad económica se le ofrece la cirugía totalmente gratuita o con un costo simbólico.

Hace cinco años, Teresa Torres Moreno sufrió la pérdida de su esposo, una situación que le generó una depresión y a nivel físico el nublamiento de su vista.

A sus 68 años, se dijo contenta de recibir este apoyo por parte de las asociaciones involucradas, pues ella se sigue manteniendo a través de una tienda de abarrotes y ya no alcanzaba a distinguir el valor de las monedas.

Acompañada de su hijo menor Efrén Rico Torres, llegó a las 7 de la mañana a la Fundación Veamos México, con sus papeles y estudios en regla, para esperar el turno de su cirugía.

Yo me enteré de esta campaña por una vecina porque ya había pedido apoyo al DIF y me traían a vueltas y nunca me dieron respuesta y aquí a lo mucho tardamos un mes y me siento contenta de que ya va a quedar bien mi ojo porque vivo sola y tengo que valerme por mí misma”, platicó.