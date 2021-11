El Festival Internacional del Globo celebra 20 años de 'coloridas' historias

León, Guanajuato. Luego de meses “grises” en los que la pandemia quitó la alegría y la esperanza de seguir, el cielo de León se llenó nuevamente de color con la llegada de 200 gigantes que celebraron 20 años del Festival Internacional del Globo (FIG).

Dos décadas de historias, de recuerdos, de una experiencia que recibe no solo a los leoneses y guanajuatenses, sino que cada año espera con los brazos abiertos a visitantes de toda la República Mexicana y de diferentes partes del mundo.

Minutos antes de las seis de la mañana, el público de todas la edades, comenzó a arribar al Parque Metropolitano de León, para ocupar el mejor lugar donde pudieran apreciar el inflado y despegue de los globos aerostáticos, pero también para tomar las mejores selfie y las fotografías más creativas que en tiempo real comenzaron a compartir en sus redes sociales.

Por sexta ocasión, Martha Ramírez y Gustavo Barrón, organizaron todo previamente para disfrutar del primer día del festival junto a sus pequeños Gustavo y Matías.

Martha Ramírez, Gustavo, Matías y Gustavo Barrón.

Con chamarra, gorritos y guantes, la familia puso su tapete en el pasto y esperaron la caravana de los pilotos que comenzó a desfilar por la zona de despegue y que fue recibida con aplausos y gritos de bienvenida.

No nos cuesta levantarnos temprano para venir y disfrutar de este evento, nos gusta mucho y nos encanta ver las caritas de sorpresa de nuestros hijos, eso vale la pena”, expresó Martha.

Lo pilotos también se mostraron emocionados de la bienvenida y el claxon de las camionetas, que trasladaban los globos sonó al ritmo de la música que, anunció la fiesta de color reflejada en la presa El Palote y que durante estas mañanas recorre algunos puntos de la Capital Mundial del Calzado.

Por su parte, la familia irapuatense conformada por Bere, Juan Pablo y sus pequeños Santiago, Juan Pablo y Mila debutó en esta experiencia, pues aunque están relativamente cerca de la ciudad, no habían tenido la oportunidad de conocer el festival.

Desde las cuatro de la mañana, salieron de la Capital Mundial de la Fresa y muy bien abrigados, llegaron a buena hora para buscar el lugar adecuado para apreciar el inflado de los globos y disfrutar del evento.

Bere, Juan Pablo, Santiago, Juan Pablo y Mila.

Había escuchado que era un evento muy padre, que se tenían que sacrificar horas de sueño, que la logística cuando tienes niños chiquitos puede ser complicada, pero que valía la pena y nos animamos a venir. Compré los boletos y después vi que había otras actividades, así que veremos como fluye para ver si nos quedamos todo el día”, contó el patriarca de la familia.

Mientras las figuras tradicionales de los globos se formaban en la altura, también se veían otras que encantaban a personas de todas las edades como: la bruja, el león, un auto de carreras o el unicornio. Los fondos ideales para las mejores imágenes y videos.

En el escenario, autoridades estatales, municipales y del FIG daban por inaugurado el evento que concluye el próximo lunes 15 de noviembre y que durante este fin de semana, además de coloridas mañanas, ofrecerá veladas mágicas acompañadas de música con la presentación de Dj Snake y Alejandro Fernández.

El primer globo en elevarse fue justamente el del festival, donde Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, viajó junto a sus esposa e hijas, mientras que “El muchacho alegre” José Julián interpretó el Himno Nacional Mexicano.

Viajan hasta con la mascota

La familia Medina Trujillo viajó desde Sinaloa para ser partícipes por vez primera del FIG, pero llegaron acompañados de su mejor amigo “Chispas”.

Bianca Medina, María Elva Castro, Heidi Trujillo, Paulet Medina, Madeline Trujillo, Jesús Trujillo, Becker Trujillo y "Chispas".

Mientras buscaban un espacio para disfrutar del espectáculo visual, los demás visitantes comentaban su desconocimiento de que se podía entrar con mascota, por lo que el canino acaparó las miradas de los visitantes.

La familia hizo escala en Guadalajara el miércoles, y el jueves ya estaban en la tierra de los “panzas verdes”, pues contaron que el FIG es muy conocido en el país y que luego de estar varios meses encerrados con los niños, salir a tomar otro aire y aprovechar el puente, fue el pretexto perfecto para darse la oportunidad de verlo con sus propios ojos.

Y es que varios de sus familiares, amigos les contaron de viva voz experiencias inolvidables, mientras que las redes sociales les brindaron la información para poder hacerlo realidad.

Queríamos subirnos a un globo, pero nos explicaron que eso es parte de un entrenamiento de seis meses previos para ser parte de la tripulación, eso nos desanimó, pero decidimos venir de todas maneras y hasta el momento nos ha gustado”, comentó Heidi.

Aunque no hay personas que vigilen el uso del cubrebocas, los visitantes solo lo retiraron por un momento para tomarse una foto, en el primer día hubo respuesta, pero sin duda no fue como en las ediciones anteriores donde no se podía caminar por la aglomeración de la gente.

Me ha parecido todo muy bien organizado, la gente es responsable con el uso del cubrebocas y hay buen espacio para disfrutar con sana distancia. Agradecemos a Guanajuato porque es un evento muy padre, esperamos volver y ya hacía falta salir de casa y de la rutina”, finalizó Heidi.

Escenario para el amor

La joven pareja integrada por Javier Arroyo y Lorena Collazo decidió que el FIG era el marco perfecto para tener una cita romántica.

Javier se levantó a las 5:30 de la mañana para pasar por su amada, quien ya lo esperaba con los atuendos que serían ideales para su cita de amor.

Lorena Collazo y Javier Arroyo.

Coordinados con una pijama de Tigger y calcetines de aliens, los novios no escatimaron en sus tiernas muestras de afecto mientras apreciaron el amanecer y observaron cómo poco a poco el cielo comenzó a “pintarse” de colores.

Además, para Javier, asistir a este evento le recordó su infancia, pues le tocó varias veces disfrutar del festival, pero desde las alturas.

Tenemos nueve meses de novios y esta ha sido una cita muy bonita. Vamos a quedarnos un ratito aquí, nos tomamos algunas fotos y luego vamos a seguir disfrutando del día”, comentó Lorena.





