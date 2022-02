Enorgullece sueño cumplido de Donovan Carrillo a compañeras de pista

León, Guanajuato. La pista de hielo Ice Sport Center no solo es el lugar de entrenamiento de Donovan Carrillo, es también el espacio donde comparte una pasión, su conocimiento, su experiencia y la amistad con otros amantes del patinaje.

Luciana Cerda Martínez es ejemplo de esto, pues desde hace nueve años que llegó a este lugar conoció al joven patinador olímpico, quien años más tarde también fue su entrenador.

La joven de 13 años, comparte que lo más le gusta de este deporte es que le permite expresarse a través de su rutina acompañada de la música que suma a compartir su sentir.

Recordó que Goyo, como llaman cariñosamente al entrenador Gregorio Núñez, fue quien la motivó a entrenar y fue así que conoció a Donovan a quien ya admiraba por el trabajo recorrido que llevaba a su corta edad y por tener claros sus objetivos.

Como entrenador, dice que es estricto, pero si las cosas no salen bien después de muchos intentos, es “medio enojón”, por lo que en estos años de conocerlo, su admiración por él ha crecido, ya que siempre ha tenido claro a dónde quiere llegar, es disciplinado y muy dedicado a lo que hace.

Para ver su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, Luciana se preparó en casa dos horas antes de la aparición de su compañero, para disfrutar desde la comodidad de su casa, pues no quería perder ningún detalle y cuando su actuación le permitió calificar a la final en el programa libre, no paró de bailar de la emoción.

Lo que más me gustó fue verlo feliz con lo que había hecho y que se vio reflejado todo el trabajo que hace aquí. Es muy motivador verlo llegar tan lejos y está padre el hecho de entrenar con un competidor olímpico, eso te levanta a seguir adelante”, finalizó.

Juliana Gama es una de las primeras amigas que Donovan Carrillo hizo cuando llegó a León.

Desde los seis años, ella practica patinaje sobre hielo porque le gusta superarse cada día y considera que es un deporte que la pone a prueba a sí misma.

La pista en Guadalajara donde entrenaba el competidor olímpico cerró y Juliana recuerda que le pidieron a Goyo venir a León para entrenar a quienes estaban interesados en este deporte. “Sí me voy, pero me llevo a Donovan”, fue su respuesta.

Donovan llegó a León cuando tenía entre 14 y 15 años, Juliana apenas alcanzaba los 13, pero desde que se conocieron hubo buena onda pues además llegó a vivir a su misma colonia.

Me acuerdo que él siempre calladito porque estaba en un ambiente de puras niñas y al día siguiente de la primera clase con Goyo, nos regaló unos pines para las chamarras y desde entonces me pareció un niño muy noble”.

Lo que más le admira, es que aunque tenga un día malo, cuando entra a la pista cambia su chip para dar el máximo y enfocarse en hacerlo cada día mejor.

Es súper disciplinado, pero en algunos momentos platicamos y echamos chisme, luego Goyo nos grita “¡A patinar!”, pero además de ser un gran patinador también es un buen amigo, siento que los consejos que me ha compartido más que como entrenador me los ha dado como amigo”, compartió.

Juliana se reunió con toda su familia para ver la rutina corta, incluso una de sus hermanas que vive en España también estuvo al pendiente; su papá, que no tiene interés por el deporte, se unió para mandar las mejores vibras; su WhatsApp no dejó de sonar con mensajes de amigas que querían verlo y apoyarlo aún si conocerlo.

Fue en el 2017, cuando la profesora rusa Valeria Vorobeva comenzó a trabajar en la pista de hielo de Plaza Mayor y donde tuvo su primer encuentro con Donovan Carrillo, a quien durante algún tiempo le dio clases de filas.

El logro de Donovan y Gregorio, no solo alegra a los mexicanos, a ella también le emociona ver que el trabajo en equipo ha dado resultados y que los sueños se están haciendo realidad.

Valeria destaca que a lo largo de este tiempo, Donovan va en constante crecimiento en cuanto a sus elementos, niveles de filas y en su presentación, lo que ha dado como resultado su pase a la final que es un gran regalo para él y su entrenador, pero también para todo el país.

Antes de partir a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, le mandó un mensaje por Instagram deseándole lo mejor, mismos que le hará llegar para que sea exitosa su rutina larga.

Donovan Carillo deja huella en sus rutinas, pues siempre lleva el toque mexicano en su trabajo dentro de la pista de hielo.

A través de su Instagram, el joven competidor compartió un video de agradecimiento por el apoyo, felicitaciones y buenos deseos recibidos por la actuación que le dio el pase a la final en los Juegos Olímpicos deInvierno Beijing 2022.

Qué tal amigos, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento con el resultado que tuve el día de hoy en el programa corto, estoy llegando a la villa y me he topado con muchos mensajes de su parte, de corazón les agradezco son mi motor, me motivan muchísimo para seguir dando lo mejor de mí en todas y cada una de mis presentaciones. Quiero también hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas e instituciones que han puesto su granito de arena para que este sueño sea posible, ustedes saben quienes son y de todo corazón, muchas gracias. Saludos, nos vemos pronto".