Fanny Hernández comparte con ALARP Guanajuato su experiencia en relaciones públicas

León, Guanajuato. La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP), capítulo Guanajuato inició sus actividades abiertas al público con una charla virtual a cargo de su experimentada colega Fanny Hernández.

A través de un Facebook Live, la invitada habló sobre “Un día en la vida de un relacionista público”, así como de los retos a los que se enfrenta un profesional de esta área de la comunicación.

Felipe Reyes, director general de la ALARP Guanajuato, dio la bienvenida a los participantes en la virtualidad y destacó que esta actividad forma parte del Ciclo de Charlas 2022 tiene la finalidad de dar a conocer el trabajo que realiza la asociación, además de las capacitaciones profesionales y específicas que se realizarán para ciertos segmentos.

Con más de 20 años de experiencia en las áreas de comunicación, medios de comunicación, relaciones públicas, mercadotecnia, redes sociales y reputación, Fanny compartió algunos consejos, mitos y realidades de su trabajo desarrollado en la iniciativa privada, gobierno, asociaciones políticas, entre otros.

La charla fue moderada por Carolina Lozano, vocal de redes sociales de la asoaciación, quien cuestionó a la también afiliada de la ALARP México sobre lo principal en lo que se debe enfocar un relacionista público.

Como ejemplo puso un tema de reputación, en el que se debe actuar con la información, la cual debe ser compartida al cliente, preparar la comunicación y atender el acercamiento con el medio que dio a conocer una nota negativa.

También dijo que el trato con los medios de comunicación es importante, ya que se debe explicar desde la óptica de las RRPP, lo que está sucediendo, generar el comunicado y dar seguimiento.

Fanny destacó que parte de las funciones de un relacionista público es preparar a un vocero que generalmente es el director o cabeza principal de una institución.

Debe ser proactivo, con facilidad de palabra, la cual también se va poco a poco trabajando; amable, atento, empático y que busco los cómo sí, pues también debe ser accesible a atender la solicitud de un medio de comunicación y no solo pedir.

A lo largo de dos décadas de carrera, Fanny ha descubierto varios mitos y realidades acerca de las relaciones públicas.

Uno de los mitos es creer que estas se encasillan en temas sociales, como trabajar de hostess en un restaurante, lo cual no es correcto.

La realidad es que es una disciplina que se estudia, que se prepara, es una carrera a la que se le tiene que dar formalidad. A mi me toca trabajar mucho con abogados que me ayudan con algunos temas, pero hay que prepararse continuamente porque no es un campo fácil, ¡ojo!, lo hacemos ver fácil, pero todo lo que hubo detrás”.