Paty Amador celebró sus 50 años de la manera que más disfruta hacerlo: rodeada de arte y acompañada por su familia y amigos. La Galería de arte Álvaro Gómez Gómez albergó la exposición y venta Celebrando 50 años con arte, la primera exposición de la artista leonesa.

Al corte de listón la acompañaron su esposo Gabriel González, sus dos hijos Patricio y Gabriel, así como su maestro Alejandro López.

En su mensaje inaugural, muy conmovida, Paty Amador se dijo agradecida por celebrar 50 años de vida acompañada de sus seres queridos con los que pudo compartir el resultado de 13 años de estudio. En ese sentido, reconoció y agradeció la guía de su maestro y amigo.

Éste, a su vez, resaltó la dedicación de Paty al arte y la felicitó “como alumna, amiga y colega”. Asimismo, señaló que en tiempos de pandemia quedó demostrada la necesidad del arte en la vida de las personas para mantenerlas humanas.

La artista confesó que en esta etapa de su vida se siente “encantada, fascinada y muy plena”. Comentó que todo el año ha sido de festejos para ella con motivo de su cumpleaños número 50; no obstante, decidió “cerrarlo con broche de oro”:

Recordó que se inició en el arte después de que sus labores de madre fueron menos demandantes. Lo que comenzó como una labor lúdica, “como una distracción”, terminó siendo una de sus grandes pasiones y, hoy por hoy, una carrera profesional.

Refirió que su mayor evolución radica en salirse del arte abstracto que es su zona de confort, y comenzar a incursionar en el arte figurativo. Ahí encontró a sus bichos, como ella los llama, y se volvieron parte recurrente de su obra

“¡Me encantan los bichos! Me encantan todos los animales, pero más los bichos y los gallos. De los bichos me encantan sus formas, se me hacen increíbles, formidables por sus colores. Generalmente cuando los ves, dices, ‘hay, voy a matarlos’; pero comencé a verlos y me parecieron maravillosos”.