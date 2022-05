Llena de sabor argentino la Calzada de las Artes

La presentación de La Juan D’Arienzo, en el marco del quinto festival Bajío Tango, fue un espectáculo muy esperado; a juzgar por el hecho que desde una hora antes, so pena del inclemente sol de final de la tarde, los primeros asistentes comenzaron a llegar para asegurar sus lugares en primera fila.

En menos de 30 minutos casi todos los asientos se ocuparon y, poco antes de las 8 de la noche, la Calzada de las Artes del Forum Cultural Guanajuato ya lucía llena con las más de 600 personas que se dieron cita. Hubo quienes ni asiento necesitaron pues los tangos no les pararon los pies.

Algo anunciado por el desfile de zapatos de baile, de labios carmín y vestidos con cauda o con aberturas en las piernas. La comunidad argentina fue la primera en llegar con la impaciencia de quienes acuden al reencuentro de un trozo de su alma. Y es que, La Juan D’Arienzo, es una de las orquestas más importantes de Argentina y es embajadora del tango por el mundo.

En punto de las 8 de la noche, por primera vez La Juan D’Arienzo pisó un escenario mexicano. Nueve de los 10 integrantes saltaron al escenario ataviados con trajes negros y vivos de un rojo encendido que, a su vez, enardecieron las emociones de los presentes sin haber tocado siquiera una nota. Con un estruendo de bandoneón dio inicio el concierto con el tema “Este es el Rey”.

En automático gritos y chiflidos acompañaron los primeros acordes de este tango. Más tarde se sumó el décimo integrante, Fernando Rodas para cantar “Paciencia”, de su primer disco. “Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi la’o”, corearon a todo pulmón los porteños, como si le estuvieran cantando a su patria. “Buenas tardes, León”, gritos y chiflidos del público sirvieron de saludo.

“Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes, es un gusto, un placer y un honor poder compartir este rato de tango; la música que a nosotros nos une como pueblos y como países, entre tantas otras cosas”, planteó Rodas. Asimismo, confesó sentirse agradecido con el recibimiento de los leoneses que, en sus palabras, los ha hecho sentir como si fueran “los Rolling Stones”.

Con tangos y valses muy populares como “Desde el alma”, “Sequía”, “La última copa”, “El huracán”, “Canaro en París” y “El pañuelito”, los tangueros hicieron de la calzada una pista de baile. Los aplausos, tanto para los músicos como para los bailarines, no escaseaban; y de vez en vez, un grito “¡qué bárbaros!” salía de entre el público.

En retribución, la orquesta bonaerense interpretó, en versión tango, “Mi México de ayer”, de Chava Flores “Hace muchos, muchos años, cuando yo era joven, escuché una canción que me atrapó y me la aprendí, la canté muchas veces; me cautivó la letra porque el autor, más allá de escribirla, parecía que había dibujado porque uno en cada palabra veía todo lo que estaba pasando en la letra de la canción. Éste es un humilde homenaje que La Juan D’Arienzo le va a hacer a todos ustedes” refirió al respecto el vocalista.

Estrenan composición ganadora Otro de los momentos más importantes de la noche, se vivió cuando la orquesta anunció al ganador del segundo concurso de composición de tango, el queretano Ulises Avendaño quien se encontraba entre la audiencia. Y no solo eso, sino que interpretó la pieza ganadora que lleva por título “Desorientado”.

Después de mucho baile, gritos, cantos y aplausos, los músicos se disponían a despedirse con uno de los tangos más representativos, “La cumparsita”; sin embargo, al término de ésta, el público, de pie, pidió una pieza más al grito de “¡otra, otra!”. Los músicos no repararon mucho y volvieron a sus instrumentos para ejecutar, no una, sino dos temas más; las mismas tres veces, los asistentes ovacionaron de pie y así despidieron a La Juan D’Arienzo.

Acuden visitantes de todo México y del mundo No solo leoneses y argentinos acudieron al llamado del tango, sino que comunidades tangueras de todo el país realizaron el viaje para ver a La Juan D’Arienzo por primera vez en tierra azteca (en este caso, chichimeca).

Tal es el caso de Marco Padilla, originario de la Ciudad de México; de Sandra Martínez, de Tijuana; y de Sandra Kraske, originaria de Berlín, Alemania quienes viajaron a León para vivir el concierto. “¡Hermoso!, “¡Me encantó!”, “¡Espectacular”, fueron sus respuestas espontáneas ante la pregunta de qué les había parecido el concierto. Compartieron que su amor por el tango los llevó a hacer el viaje hasta León pues se enteraron por redes sociales que la orquesta se presentaría en la capital de la piel y el calzado. A propósito, Kraske admitió que León le parece “divino” por el Centro Histórico, sus iglesias y su cultura.

Alba Pacheco y Adrián García, oriundo de Guadalajara, Jalisco, se mostraron muy entusiastas bailando casi todas las piezas que tocó la orquesta. Refirieron que el concierto les pareció “fabuloso” y reconocieron a la organización del festival por su trabajo por promover el tango en México.