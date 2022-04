Los fondos de la carrera se canalizarán a tres proyectos para personas afectadas por la guerra

León, Guanajuato.- Los organizadores de la Carrera por La Paz, en beneficio de los afectados por la guerra en Ucrania, dieron a conocer que el monto que recaudaron fue de 125 mil pesos.

De esta cantidad, el 50% fueron de inscripciones y el otro 50% por donaciones, también anunciaron que la cuenta sigue abierta con el fin de seguir recaudando fondos que les permitan sacar adelante los tres proyectos en los que quieren apoyar.

Vitalia Godylo, integrante del comité organizador e integrante de la comunidad de Ucrania en León, donde reside desde hace 15 años, comentó que el dinero recaudado lo dividirán en tres partes para destinarlo a tres grupos de voluntarios que operan en territorio ucraniano y con quienes están en comunicación.

“Para el primer proyecto que tenemos considerado estamos en contacto con Violetta Efremova, ella radica en la ciudad de Sumy, antes de la guerra trabajaba en una agencia de viajes, y desde los primeros días de los ataques rusos tomó la decisión, junto a su esposo, de quedarse en Ucrania y ayudar en cuestiones humanitarias a los ciudadanos que no han podido o querido dejar sus hogares y huir”.

Destacó que ellos se dedican a la adquisición y distribución de la ayuda humanitaria a las ciudades de Trostianets, Velykyi Bobryk y Shpilka.

Agregó que el segundo proyecto es con Natalia Gritsenko, una ucraniana que radica en la ciudad de Kiev.

“Su esposo es piloto y está en la guerra ahora, pero desde el 2014, cuando fue la primera invasión rusa y ocupación de Crimea, Natalia se dedica a actividades voluntarias que consisten en satisfacer las necesidades emergentes de abasto de artículos militares como cascos y chalecos antibalas, entre otros insumos, ella se dedica a juntar donaciones y a adquirir los artículos necesarios para hacerlos llegar a los soldados y ahora se acercó a nosotros”.

Vitalia señaló que la labor de un activista es identificar cuales son las necesidades, prioritarias y satisfacerlas.

El tercer proyecto es apoyar a Nadia Lukyanivna, una ucraniana de 83 años que radica en la ciudad de Irpín, uno de los municipios que a recibido la mayor parte de destrucción por parte de los bombardeos rusos, por lo que su casa fue destruida completamente hace dos semanas.

“Ella se quedó sin vivienda, no tiene hijos, está completamente sola y su casa destruida. Hemos estado en contacto con un voluntario de la ciudad de Kiev con quién estamos buscando la oportunidad de recaudar la cantidad necesaria para adquirir e instalar una nueva casa montable para la señora Nadia”

Vitalia Godylo agradece a la gente que se ha solidarizado y que sigue solidarizándose, a quienes se inscribieron en la carrera y a quienes han realizado depósitos en la cuenta de BBV.

“Queremos informarles que la cuenta permanecerá abierta hasta el 30 de abril, fecha en que se hará un corte y seguiremos con la alcancía que actualmente se encuentra en el restaurante BOSC “Fuego & Agua”, el cual está ubicado en la Prolongación Paseo de los Insurgentes 1484 donde pueden seguir depositando sus donativos, la idea es colocar alcancías en otros restaurante, posteriormente les informaremos en cuales”.

Destacó que cuando hagan el corte total y envíen la ayuda presentarán un informe en el que darán a conocer lo que juntó y lo que se compró con el dinero recaudado.

“Les informaremos cuanto se juntó en pesos mexicanos y a cuantas grivnas, moneda de Ucrania, se convirtieron y el porcentaje destinado a cada proyecto, mostraremos evidencia fotográfica y de las cuentas con tickets, lo único en lo que no me puedo comprometer es en mostrar fotografías del segundo proyecto que tiene que ver con la compra de insumos para los soldados o militares ya que algunos, por el mismo estado emocional que implica estar en una guerra, no les gusta salir en fotos, gracias nuevamente, les compartimos el número de cuenta, para quienes quieran sumarse y poner su granito de arena para ayudar a la gente de Ucrania que padece por los estragos de la guerra”.

ESPERAN TU AYUDA

*Se pueden hacer aportaciones a la cuenta 4152 3139 2734 5285 de BBVA hasta el 30 abril.

*También puedes depositar en la alcancía ubicada en el restaurante BOSC “Fuego & Agua”, ubicado en Prolongación Paseo de los Insurgentes 1484.

*Próximamente se instalarán más alcancías en otros restaurantes y lugares de mucha afluencia.

*El 100% de lo recaudado será para apoyar a los damnificados por la guerra en Ucrania.