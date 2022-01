Los tres mejores de Taste! 2021 se lucen en la barra con sus creaciones

León, Guanajuato. A través de Taste!El Reality, el pasado 25 de diciembre se dió a conocer a Justine Maldonado, como la ganadora de la tercera edición del Concurso en Diseño de Coctelería.

La joven originaria de Michoacán, se posicionó como la mejor de los 17 contendientes, de ocho estados de la República Mexicana, que participaron en esta convocatoria lanzada por Hilario México, Código 37000 y TV4.

La guanajuatense Daniela Bárcenas logró el segundo lugar de la competencia y el hidalguense Luis Colín el tercero, luego de una semana de challenge en los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo, Silao, Irapuato, Guanajuato Capital y León.

Franco Velázquez, fundador de la competencia, destacó que la segunda edición del reality tuvo un interesante alcance en Facebook llegando a países de América del Norte, Sudamérica, Asia y Europa.

Gana por segunda vez Michoacán

Por segundo año consecutivo, el coctel de la moda es creado por alguien originario de Michoacán y en esta ocasión Justine Maldonado se posicionó como la mejor de la competencia.

Me siento muy feliz de haber ganado, siento que se me han abierto muchas puertas que han sido gracias a esta experiencia. Me gustó mucho ganar y me siento feliz de que Michoacán se haya llevado por segunda vez el primer lugar”, externó.

Para llegar a la final, trató de no de visualizarse ese momento, de vivir y disfrutar el día a día y hacer lo mejor en cada challenge.

Recordó que el reto de la cerveza artesanal, fue el que más nerviosa la puso, pues era una bebida que no conocía, que no había mezclado y que tiene muchos matices; y aunque en la final se sintió presionada, fue el reto que más disfrutó.

Guanajuato y León fueron mis lugares favoritos y si yo tuviera que trabajar en alguno de esos dos lugares, estaría muy chido; Guanajuato es muy bonito y León me parece una ciudad en desarrollo que tiene muchas oportunidades”, agregó.

Durante los seis días de la contienda conoció a personas de quienes aprendió la sana competencia, el apoyo y a seguir los consejos de la experiencia, especialmente del temido Koko Medina, el “Juez de Hierro”.

Haganlo, arriesguense, lo mejor que les puede pasar en la vida es estar en Taste!, es una de las mejores plataformas que existe, te quita los nervios y el miedo de decir no puedo y sí puedes, todos podemos. De todos los concursos en los que he estado este es el que más me ha gustado porque ninguno te ofrece esa experiencia de conocer diferentes lugares y con eso crear un coctel”.

¿La “villana” de la temporada?

Si alguien dio de qué hablar esta temporada, fue la guanajuatense Daniela Bárcenas, pues fiel a sus creencias, propuestas y objetivos, siempre defendió su papel en la competencia.

Daniela Bárcenas.

Su personalidad introvertida no le permitió abrirse tan fácilmente con sus compañeros, pero en la competencia, siempre tuvo voz para decir con lo que no estaba de acuerdo y defender su trabajo.

Qué feito que se vea así, pero también tiene que ver que mi proceso creativo en este reality era otro, yo necesitaba estar concentrada en el lugar donde estábamos, en los ingredientes que teníamos y la idea para poder crear mi coctel porque yo me tardo, tal vez una semana, en hacer lo que ahí hacía en unas horas”, explicó.

Originaria de una comunidad cercana a San Miguel de Allende, Daniela contó que antes de entrar a Taste! no tenía experiencia en coctelería, no hacía bebidas de autor y cuando investigó de qué trataba la competencia, le encantó la posibilidad de descubrir lo que se hacía en su estado.

Con base a lo que aprendí de cocina y coctelería en la universidad fue como fui creando y equilibrando las recetas que presentaba en mis castings y de ahí dije a ver qué sale. Ya venía del estrés de la pandemia, de sufrir bajas en mi familia, en que me metí a dirigir un proyecto en la universidad y venía con el estrés de cuatro meses de ese tema y me dije a qué vengo a estresarme a Taste!, por qué no puedo simplemente divertirme”, platicó.

Así comenzó a jugar con sabores, inspirarse en todo lo que conocía y descubrió que la coctelería le gustaba mucho, que era buena para hacerlo y para crear, por lo que esto la llevó a la final, donde ella cree que le faltó confianza y mayor concentración.

Me distraje porque siempre probaba todos mis ingredientes de nuevo y decidía cantidades, pero ese día no probé el mezcal porque ya lo conocía de mi primer reto, sin embargo, no recordaba muy bien qué tan fuerte era”, finalizó.

Las segundas partes sí son buenas

Aunque se dice que las segundas partes no son buenas, Luis Colín demostró lo contrario, pues el contendiente participó por segunda ocasión en esta competencia, logrando ser uno de los cinco finalistas y el tercer lugar de la edición 2021.

Fueron emociones encontradas porque en el 2020 tuve la oportunidad de estar en Taste! con muchos pros y contras, creo que en ese momento no estaba aún preparado al 100 en cuestión de técnicas e ideas y en el capítulo donde hago el mejor coctel de la semana, ese mismo día me voy porque me confié”, recordó.

En el 2021, el COVID-19 fue uno de los obstáculos que surgieron previos a la competencia, pues estuvo a punto de no participar por este tema y justo en el segundo capítulo, en su visita a la montaña de Cristo Rey en Silao, agradece la oportunidad de vivir y ser parte de esta experiencia.

Luis Colín.

Me emocionó conocer a nuevas personas, aprendí bastante de ellos, llegué a la final limpio sin ningún reto de eliminación y es algo que no me la creo. De mis compañeros aprendí la unión; de Koko a exigirme más y hay cosas de mí que sigo descubriendo”, contó.

En febrero se abre convocatoria

Franco Velazquez, director de Taste! Concurso en Diseño de Coctelería adelantó que la convocatoria para la cuarta edición del concurso se abrirá del 1 de febrero al 31 de mayo y en esta ocasión estudiantes de otros países también podrán participar.

Las pre-eliminatorias se harán dentro de las universidades, siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Luego vendrá el casting final para selección de 20 contendientes que entrarán a proceso de masterclass y capacitación en junio y julio, que es algo que nos ha dado mucho valor el hecho de capacitar al estudiante con respecto al estado”, platicó.

Los challenges se realizarán del 14 al 20 de agosto y se espera la participación de tres nuevos municipios con los que aún están en pláticas, así como un estado invitado que pueda generar un intercambio cultural, pero sobre todo gastronómico.

Franco Velázquez.

Gracias a su colaboración con TV4, televisora que pertenece a la Red México, esta segunda edición del reality se replicará en televisoras de Baja California, Chiapas, Durango y Tamaulipas.

Además, se lanzará un curso de diseño en coctelería en marzo de este año con la finalidad de capacitar desde la formación de barra a los estudiantes.

