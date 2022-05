Este viernes 20 de mayo se llevará a cabo el décimo Torneo de Golf CRISMA en San Miguel de Allende, Guanajuato; un torneo con causa organizado por la Fundación Vamos México. Marta Sahagún presidenta de la fundación, en entrevista, dio todos los detalles al respecto.

Bajo el eslogan “Un swing, un sueño”, este año, lo recaudado en dicho torneo será destinado al equipamiento del cuarto multisensorial del Centro de Rehabilitación Integral San Miguel de Allende (CRISMA) que, actualmente, atiende a 250 personas de escasos recursos pero cuya capacidad es de 500 pacientes. En ese sentido, el objetivo también es lograr un “centro lleno”, acotó Sahagún.

“Lo que queremos es que sea un centro lleno porque, tristemente, la necesidad existe. Atendemos a pacientes de todas las edades que necesiten rehabilitación física o neurológica”, informó.

Sobre el torneo del golf CRISMA

El formato del décimo Torneo de Golf CRISMA es Foursome a Go Go con hándicap y se jugará en los greens de Ventanas de San Miguel Golf & Resort. Si bien quedan pocos lugares, aún quedan algunos días para completar la inscripción a través de la página torneocrisma.com; el cupo es para 120 jugadores que se podrán agrupar en equipos de hombres, mujeres y mixtos.

El donativo es de 6 mil 500 pesos para hombres y 3 mil 500 pesos para mujeres. Hay más de 2 millones de pesos en premios, entre los que se encuentran una motocicleta Harley Davidson, un auto Volvo último modelo, una estancia todo incluido por cinco días y cuatro noches en Cancún, entre otros. También habrá rifas con otros premios.

La invitada especial de esta décima edición es Paola Pavón, la única mujer golfista que ha calificado en un Abierto Mexicano de Golf luego de 59 ediciones integradas solo por hombres.

“Nuestra embajadora sigue siendo Lorena Ochoa, pero en esta ocasión no puede venir; por eso ella nos facilitó que pudiéramos invitar a la gran golfista Paola Pavón”, refirió la ex primera dama.

La jornada iniciará en punto de las 6 horas con el registro y desayuno de los jugadores; habrá un recorrido por los greens con los anfitriones y la invitada especial, además de un coctel de premiación.

Otro de los atractivos es que habrá cinco oasis alrededor del campo y entre la oferta gastronómica se ofrecerán gorditas típicas de San Miguel de Allende, lo cual ya se ha convertido en una tradición para los participantes.

Esta justa deportiva ha adquirido un tinte internacional ya que participan miembros del YPO de California, USA. También se dan cita participantes de Monterrey, de la Ciudad de México y de otros municipios de Guanajuato.

Asimismo, destacó que es gracias al apoyo de los patrocinadores que se suman a la causa, que año con año se logran los objetivos del torneo.

“De ninguna manera un torneo de este nivel podría salir únicamente con las inscripciones; con los gastos que conlleva, sin la participación de los patrocinadores, simplemente sería imposible. Los patrocinadores y los jugadores hacen este torneo posible”.

Los resultados de la novena edición

En la novena edición, lo recaudado sirvió para poner en funcionamiento el tanque acuático terapéutico que, de acuerdo con Marta Sahagún, es el más grande de México y que hasta la fecha ha dado 3 mil 500 sesiones de rehabilitación.

Asimismo, aprovechó para señalar que Fundación Vamos México ha recibido el premio a la transparencia del Centro Mexicano de la Filantropía. “Para nosotros la rendición de cuentas es una convicción mucho más que un compromiso”, agregó.

Finalmente, adelantó que en CRISMA existe el proyecto de ofrecer estadías prolongadas en el centro para que los pacientes avancen más rápido en su recuperación.

Marta Sahagún de Fox | Foto: Gerardo García

