León, Guanajuato.- Hace año y medio la vida de la maestra Martha Elena Arias Sierra, directora de la escuela Green World School y maestra de la Universidad Pedagógica Nacional dio un giro inesperado, tuvo problemas de salud que la llevaron a perder su pierna izquierda, hoy busca apoyo para comprar una prótesis.

Con apoyo de sus conocidos familiares, amigos, compañeros de trabajo, alumnos, padres de familia y ex alumnos se lleva a cabo la campaña “Un paso x Martha Elena” que tiene como fin conseguir los recursos para adquirir una prótesis marca Ottobock que tiene un costo de entre 95 mil y 100 mil pesos.

Puedes apoyar a esta noble causa haciendo tus donativos a la cuenta Bancomer 4152 3133 9919 4396 Bancomer 156 932 3716 Clabe: 012 225 015693237161 a nombre de Martha Elena Arias Sierra.

La maestra Martha empezó con un problema vascular que derivó en una enfermedad llamada Vasculitis del Takayasu que se manifiesta por una inflamación de venas, arterias y vasos que cierra la circulación de la sangre.

Debido a esto en enero del 2021 la maestra perdió un dedo del pie izquierdo, posteriormente se le hizo un cateterismo para destaparle la femoral pero no fue exitoso, en marzo la vasculitis se le fue a los pulmones y estuvo internada 15 días pensando que se había contagiado de COVID.

“Salí de esa inflamación pero en diciembre empecé con mucho dolor en la pierna y mi angióloga decidió hacer un bypass de la femoral, me pusieron una femoral de mentiras pero el dolor intenso seguía de la rodilla para abajo, me hice varios estudios y en marzo de este año me hicieron otro cateterismo y ya no me dejaron salir del hospital porque la pierna estaba muy dañada, hace dos meses me amputaron hasta arriba de la rodilla”.