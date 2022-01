Pide el CCCAS en 'cartita' a los Reyes Magos regalos para la Macrotómbola

León, Guanajuato. Queridos Reyes Magos: Este año el Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio A.C. (CCCAS) se ha portado muy bien, pues a pesar de continuar en la pandemia, unidos han hecho más y trabajaron en equipo para no parar en su labor social.

Esperanza, amor, solidaridad y muchos regalos para la Macrotómbola que regresa a la Feria Estatal de León 2022, son las peticiones de la carta que la mesa directiva del CCCAS tienen para Melchor, Gaspar y Baltasar.

Ivonne Buenrostro, presidenta del CCCAS; Serafín Vallejo, vicepresidente; y Connie Hernández, directora de Comunicación y Relaciones Públicas, comparten en la víspera del Día de Reyes los regalos que esperan para las diferentes causas que persiguen.

De las 23 asociaciones y clubes que integran el consejo, 20 participan en la Macrotómbola del 14 de enero al 8 de febrero, ubicada en el pasillo principal de Poliforum León y manteniendo su costo en 25 pesos por boleto.

Sin embargo, cada una de las participantes tiene que reunir los regalos de la rifa para obtener los recursos que necesitan y así seguir ayudando a los sectores más vulnerables de la sociedad leonesa.

Ahí es donde entra la magia de los Magos de Oriente, pues en su carta piden que muevan el corazón de los benefactores que puedan donarles artículos nuevos como ropa, zapatos, juguetes, sombreros, etc., para que sean atractivos en la tómbola.

Por su parte, Serafín añadió en su carta que nuevamente sea posible el peso por peso que da el Municipio de León y el peso por peso de Gobierno del Estado de Guanajuato, para poder triplicar los recursos de la Macrotómbola, los cuales aseguró, siempre llegan a quienes más lo necesitan a través de los proyectos de las asociaciones y clubes que integran el consejo.

Estamos regresando de una pandemia, aún hay miedo, por lo que también les pedimos a los reyes que concientice a las personas que aún en estos encuentros seamos responsables, que nos vacunemos y respetemos los protocolos porque la situación es complicada, pero la esperanza nos mantiene y por nuestra parte no quede”, agregó Ivonne.

Los Reyes Magos pueden donar sus regalos en Sofía 106 colonia Loma Bonita con Chabe Ledezma, ponerse en contacto con el CCCAS a través de sus redes sociales o bien con la asociación o club de servicio más afín.

Además, los integrantes de la mesa directiva aprovecharon la reunión para partir la tradicional Rosca de Reyes, la cual es elaborada por los jóvenes de La Búsqueda, postre que ponen a la venta esta temporada para recaudar fondos que ayudan a la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.

Mi cartita para los Reyes Magos es que siga en mi corazón la esperanza para tener muchos regalos para todos los niños y niñas, y me refiero a la salud, vida, amor y felicidad.

A quienes conformamos las asociaciones y clubes de servicio de este consejo lo que nos mueve es la esperanza y precisamente por eso trabajamos con mucho amor y esperanza de lograr obtener los beneficios para quienes lo requieren.

Cuando se tiene todo pensamos que no tenemos nada y no sabemos ni ser personas agradecidas, ni reconocer lo que tenemos, entonces realmente somos afortunados al tener vida y salud, de estar aquí y no en una prisión o en un hospital.

También les pido que la gente crea más en estos proyectos que perseguimos, que aporten más y espero que los Reyes Magos se hagan presentes este año, tengo esperanza de que sí podemos cambiarlo porque aún somos más los buenos”, Ivonne Buenrostro Aguirre, presidenta del CCCAS e integrante del Patronato de La Búsqueda.