San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo sedes de la quinta edición de Fashion Days

León, Guanajuato. Luego de la pausa por la pandemia, Fashion Days, la plataforma latinoamericana de Moda con Causa celebra su quinto aniversario; el reencuentro presencial y por primera vez, sale de San Miguel de Allende para tener como segunda sede al municipio vecino de Dolores Hidalgo.

El evento se realizará el 3, 4 y 5 de noviembre; los primeros dos días en San Miguel de Allende, galardonada como la Mejor Ciudad del Mundo por Travel + Leisure; y el tercero, en el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional.

Blanca Salinas, fundadora y directora de esta plataforma compartió la emoción de regresar, después de dos años por la pandemia, ya que con este evento se apoya la reactivación de la industria de la moda, de la oferta turística del estado y sobre todo de San Miguel de Allende, lugar donde inició este proyecto que ha tenido como factor diferenciador la responsabilidad social.

Esta plataforma de Moda con Causa, ha sido un vehículo para ayudar y transformar vidas, pues además es una industria que genera muchos empleos.

Cuando iniciamos el proyecto queríamos tener varias diferenciaciones y la más fuerte era la de la responsabilidad social. A mí me molestaba la imagen frívola o banal que la gente tenía de la moda y hacer una plataforma en la que podemos impulsar el diseño mexicano y latinoamericano”, agregó Blanca.

El Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende (CRISMA) ha sido la obra que han logrado construir a lo largo de estos años, donde actualmente se atienden a más de 500 pacientes, 300 de ellos, niñas y niños con discapacidad neuronal y motriz, de bajos recursos.

En su última edición del 2019, inauguraron las instalaciones, pero se necesita el apoyo para mantener las terapias de los menores, por lo que parte de lo recaudado de las entradas al brunch, ventas de diseñadores y subasta, será a beneficio de ellos.

También las actividades en Dolores Hidalgo, podrán contribuir al sistema DIF del municipio para apoyar a los sectores más vulnerables.

Fashion Days en constante evolución

Blanca Salinas, fundadora y directora de Fashion Days, platicó que se han sorprendido de tener buenos resultados de la mano de la innovación.

Fashión Days contará con diseñadores mexicanos y latinoamericanos que presentarán sus colecciones en San Miguel de Allende y Dolores Hidlago.

Fuimos pioneros en este formato multi venue de integrar diferentes escenarios de la oferta turística con las colecciones de los diseñadores para inspirar a la gente en el tema de la moda”, comentó.

La plataforma también ha posicionado a San Miguel de Allende como lugar de turismo de moda al que se han integrado diseñadores latinoamericanos.

Hoy por hoy estamos innovando volviéndonos multicanal, como ya es un hecho que todos tenemos que migrar a estos formatos, pero también estamos saliendo por primera vez de San Miguel de Allende, a Dolores Hidalgo y en esta edición tomamos a nuestros vecinos y en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, donde el cura Hidalgo dio el grito de Independencia y donde van a ser testigos de la creatividad de nuestros talentosos diseñadores mexicanos”, compartió.

Justo en este lugar, Pineda Covalin presentará su colección inspirada en Dolores Hidalgo, una oportunidad importante de promoción del estado a través de la moda.

El programa de aniversario

El 3 de noviembre se presenta la colección de Lydia Lavin llamada “Callejoneada”, especialmente hecha para San Miguel de Allende y que se presenta en este formato con modelos que desfilarán por la emblemática calle Aldama.

La plataforma celebra su quinto aniversario y el regreso a la presencialidad.

Luego nos trasladamos al majestuoso Rosewood, uno de los mejores hoteles de México donde tenemos nuestra fiesta de bienvenida con medios de comunicación, patrocinadores e invitados especiales”, agregó.

En el segundo día de actividades, el Valle de los Senderos, es el lugar que recibe a los invitados para presenciar la creatividad mexicana de Pánuco y Tanya Moss, Germán Ruíz, Ignazio Spinoza y Down to Xiabelle by Isabella Springmühl.

La diseñadora guatemalteca con Síndrome de Down, Isabella Springmühl, regresa con motivo de agradecimiento porque Netflix le está grabando un documental en el que quiere plasmar la importancia que tiene Fashion Days y San Miguel de Allende que le abrió las puertas al mundo y para nosotros es una oportunidad de demostrar lo que puede hacer una plataforma como la nuestra”, destacó la fundadora.

Por la tarde, desde Playa Manaia, un oasis urbano en Valle de los Senderos se presentarán las colecciones de los diseñadores Yeshua Herrera e Iván Ávalos.

Para cerrar este día 2 en Fashion Days desde La Troje, se presentarán las colecciones de Yoemor y la visita del diseñador argentino Fabio Toñañez con su marca Ibraina. El día culmina con la puesta de sol y la gran sorpresa que la marca Josefina de la diseñadora regiomontana Vero Solís ha realizado en colaboración con Disney.

La plataforma se disntiguie por ser un evento de moda con causa que une esfuerzos para la industria, el turismo y los sectores vulnerables de la sociedad.

En los vestigios de lo que era la hacienda de este lugar con una luz arquitectónica preciosa vamos a ver el trabajo colaborativo de artesanas tejedoras mayas y argentinas para ver esta colección de novias de Fabio”.

El tercer día de actividades, y en el marco de Noviembre Mes de la Moda, Guanajuato Inspiración que Viste, continuarán desde el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, siendo su gran parroquia en la explanada principal la sede donde se presnetan las colecciones de Jesús de la Garsa, Eder Gin, Lucio Moreno, Bernarda, y Pineda Covallín.

¿Cómo se eligen los diseñadores?

Elegir a los creativos de la moda que forman parte de cada edición, resulta para Blanca Salinas un proceso bonito, pero a la vez difícil porque hay mucho talento a quienes quisieran dar la oportunidad.

Lo recaudado en algunas actividades serán destinadas a CRISMA y al DIF de Dolores Hidalgo.

Gracias al posicionamiento de la plataforma, la industria de la moda espera cada año para ser ellos quienes se acerquen a compartir sus propuestas y estas puedan ser consideradas.

Somos afortunados que nos buscan, nos hacen llegar su book, sus líneas de inspiración, sus colecciones, nos piden la oportunidad de estar y con base a eso empezamos a hacer una curaduría. Lo principal es que debe haber mucha calidad para demostrar que estamos al nivel de cualquier país y de la industria de la moda en cualquier lugar”, explicó.

Aunado a esto, busca que haya propuesta y se combine con show, pues al final de cuentas con una pasarela que tiene que dar espectáculo y que busca el equilibrio entre ambos, pero con calidad.

Una vez definido, van integrando a la par los escenarios que quieren presentar para lograr el match que inspire tanto a la colección como al entorno y a la gente que estará en ese momento.

Las medidas sanitarias

Con la finalidad de llevar a cabo este evento de forma segura y responsable, las actividades se realizarán en espacios al aire libre con un aforo de 200 personas.

Quienes no alcancen lugar, podrán seguirlo a través de la redes sociales @fashiondayssma.

Será obligatorio el uso de gel antibacterial y portar el cubrebocas, el cual se ha vuelto un accesorio importante de los outfits diarios y que seguramente estarán presentes en varias de las colecciones.

Ojalá nos acompañen como siempre, que son parte de esta celebración, no solo del quinto aniversario, sino de regresarnos a ver, a estrechar los puños para celebrar que estamos de regreso y que sigamos apoyando la industria de la moda con mucha responsabilidad social y también presumir lo que tenemos en Guanajuato”, Blanca Salinas, Fundadora y directora de Fashion Days

LOS DISEÑADORES:

Bernarda.

Edher Gin.

Germán Ruíz.

Ibraina.

Ignazio Spinoza.

Isabella Springmühl.

Iván Ávalos.

Jesús de la Garsa.

Josefina by Vero Solís.

Lucio Moreno.

Lydia Lavin.

Pánuco.

Pineda Covalin.

Tanya Moss.

Yeshua Herrera.

Yoemor.

