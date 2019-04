¿Adiós a choferes de taxi? Anuncian los 'robotaxis'

CALIFORNIA.- Taxi... ¿y el conductor?

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció los denominados "robotaxis", es decir, vehículos autónomos que no necesitan chofer, y que podrían estar disponibles el siguiente año o en el 2021 en algunas partes de Estados Unidos.

Me siento muy confiado al predecir que habrá robotaxis autónomos de Tesla el próximo año, no en todas las jurisdicciones porque no tendremos aprobación regulatoria en todas partes", dijo Musk durante el Día de la Autonomía.