PRD promueve amparo masivo por falta de medicamentos contra VIH

CDMX.- Personas que viven con VIH y que han sido afectadas por la falta y/o retraso de medicamentos antirretrovirales promovieron un amparo colectivo para exigir al gobierno federal cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud y al abasto de medicinas.

Se calcula que son 97 mil personas VIH positivas atendidas en el esquema de Seguro Popular que vieron suspendidos sus tratamientos por el retraso en la compra consolidada de medicamentos antirretrovirales luego de que el gobierno cancelara las adquisiciones con el argumento de que había corrupción.

El amparo fue promovido por la abogada Andrea Rocha y quedó radicado en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para demandar a la Presidencia de la República, la Secretaria de Salud, el IMSS y a los responsables del Seguro Popular que garanticen el derecho constitucional a la salud, y no sólo haya medicamentos sino la garantía de que no faltarán y serán adecuados para el tratamiento.

PRESENTA @PRDMexico AMPARO EN FAVOR DE PERSONAS QUE VIVEN CON #VIH

*Solucionar el desabasto de medicamentos antirretrovirales, el objetivohttps://t.co/GoS38EvtiO

*Solucionar el desabasto de medicamentos antirretrovirales, el objetivo pic.twitter.com/amgF7IPrnZ — Diversidad Sexual PRD (@senadisexprd) 12 de mayo de 2019

¿En qué consiste el amparo?

El recurso se presentó con el apoyo del PRD, partido que puso a disposición sus oficinas en el país para que quienes estén afectados sean apoyados en la presentación de amparos, "no queremos que se politice, no queremos que se afilien, se trata de defender derechos y sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir", dijo Antonio Medina, ex dirigente de la diversidad sexual del PRD.

"No es posible que pase por burocracias, por desorden del gobierno o por decisiones arbitrarias o por lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de combate a la corrupción...esto no puede hacerse sacrificando la salud", no sólo de este sector sino enfermos de todo tipo de padecimientos, tampoco es justo que sea "por un capricho del presidente", dijo en rueda de prensa.

"Aunque la Secretaria de Salud informe que ya se restableció el abasto ya hubo una afectación para quienes padecemos la enfermedad", afirmó Josué, activista, quien desde hace 2 semanas no cuenta con medicamentos.

Alertó que eso hace que quienes padecen VIH estén susceptibles a "ataques oportunistas" de virus. No tomar los medicamentos agrava más la salud, "si lo que nos insisten en el centro de salud es apego al tratamiento, ahora no pueden decir aguántate porque ya vienen o que manden un documento diciendo que ya mero".

Eso desencadenará un problema más grave de salud y saldrá mucho más caro al gobierno, por el costo de las camas de hospitalización y más medicinas, sin contar el daño a la salud de miles y miles de personas, expuso al recordar además que no es válido que se cambien los medicamentos por opciones genéricas que aumentan la posibilidad de generar resistencia al VIH e incrementan la posibilidad de un mayor número de casos.

"Necesitamos que se atienda ya. Ya no se puede esperar a promesas porque ya no estamos en campaña, ya está en el gobierno. (Andrés Manuel López Obrador) ya no es candidato es presidente, hay que decírselo no? Porque parece que no lo sabe, con todo respeto como él dice", advirtió.

Además la realidad es que aún se carece de medicinas en Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, entre otros estados, afirmaron.