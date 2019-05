‘Parece literatura’ justicia mexicana.- Jorge Volpi

León.- Basada en el polémico caso que provocó un conflicto diplomático entre Francia y México, Jorge Volpi presentó ayer en la Feria Nacional del Libro de León su libro “Una novela criminal”.

En su más reciente obra, ganadora del Premio Alfaguara de novela 2018, en 504 páginas Volpi refleja un escenario de la corrupción que se vive en México en distintos ámbitos: el político, el judicial y el periodístico.

Para componer “Una novela criminal” el escritor de 51 años compartió con sus lectores que recopiló toda una serie de testimonios y datos para dar forma a lo que considera como una novela documental o de ficción.

El temor de Volpi

Mientras escribía yo tenía temor no sabía qué podía ocurrir dando nombres reales, hablando de figuras de poder importante y revelando lo que hacían en todos los sentidos.

“Pero debo decir que al final una vez publicada ninguna amenaza, o sea casi me extraña y casi no me extraña porque finalmente también lo que ha pasado es que para muchos esto es literatura y la literatura generalmente parece como si no tuviera efectos en la realidad”, mencionó.

En el libro Volpi narra la historia de Florence Cassez, una francesa condenada a 60 años de cárcel por su participación en varios secuestros junto a su pareja, Israel Vallarta.

Conflicto diplomático

El caso ocurrido en México a partir del 8 de diciembre de 2005 fue tan polémico que ocasionó un conflicto diplomático entre los presidentes de Francia y de México de aquel entonces, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón.

En el libro lo que siempre quise es no decir claramente si yo creo en Israel o Florence y si son culpables o inocentes sino ir mostrando la historia completa y dejarlos a ustedes a los lectores que también hagan su juicio final al respecto.

“Me queda claro que ese día a esa hora Israel y Florence no tenían a tres personas secuestradas en esa casa, es decir de lo que se les acusa específicamente creo que es casi imposible que haya sido así.

Justicia

Pero la conclusión lógica es que Florence fue liberada por los enormes vicios en el procedimiento e Israel que lleva 13 años en la cárcel debería también estar libre por las mismas razones”, apuntó.

El también coordinador de Difusión Cultural de la UNAM señaló que actualmente en México son varios caminos y puntos los que están pendientes para lograr esa justicia que hace tanta falta.