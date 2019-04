Taibo II propone que ciudadanos definan lectura

León.- Una red de cinco millones de "recomendadores" de libros es la forma en la que el director del fondo de cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, propone que se difundirá la lectura y llegar a la “República democrática de lectores”, desechando los “best sellers” como guía para la lectura.

Vamos hacia la república de los lectores, pero nos falta algo y tenemos que empezar a decirlo, vamos a la república democrática de los lectores”, exclamó el también escritor.

En su presentación de la colección Vientos de Pueblo en la Feria Nacional del Libro, Taibo II expuso su planteamiento para la promoción de la lectura, “donde la publicidad no es la que manda, la recomendación de best seller no da las órdenes, el libro obligatorio de la escuela no es al que define”.

Para Taibo II la difusión de los textos deben ser “lector a lector, ciudadano a ciudadano, diciendo ‘oye compadre hay que leer esto, hay que leer lo otro cayó en mis manos’”.

La propuesta del director del FCE es establecer una red de “cinco o seis millones de recomendadores de libros más allá de las estructuras comerciales”.

Además resaltó que la labor se debe realizar apoyados por ferias del libro como la de León, “benditas sean las ferias”.