FIC 2020 trae presentaciones internacionales en escenario digital

Guanajuato.- Cuatro países del mundo, Portugal, Gales, Senegal y Estados Unidos viajarán hasta México a través de un escenario digital en el que combinarán la instrumentación experimental para mostrar sus raíces musicales durante la edición 48 del Festival Internacional Cervantino.

Sara Correia, Catrin Finch & Seckou Keita y Seth Glier son parte de la programación internacional que buscará conectar con las nuevas generaciones mediante la música.

Catrin Finch & Seckou Keita son un dúo proveniente de Gales y Senegal que arribarán al escenario del FIC el miércoles 14 de octubre a las 12 horas, para entablar una conversación musical entre el harpa y la kora. Cabe mencionar que desde 2013, este dúo conecta sus raíces a partir de experimentos instrumentales que se traducen en armonías melódicas provenientes del roce entre sus manos y la tensión de las cuerdas.

El dúo de Catrin Finch y Seckou Keita.

Why fly? es el nombre del programa que compartirán con el público el cual está inspirado en los viajes de libertad que emprende el águila pescadora en cada vuelo hacia el norte de Europa. Lo que se puede destacar de este par de artistas es que Catrin Finch es una arpista apasionada de la música clásica y reconocida como una de las mejores de su generación, mientras que Seckou Keita es un músico virtuoso de kora, un instrumento tradicional de África que emite una acústica particular gracias a las 20 cuerdas que vibran y rebotan en la cubierta de cuero que le da forma.

La tradición del fado portugués, originado a principios del siglo XIX, será revivida con la propuesta musical de Sara Correia, representante de las nuevas generaciones de esa expresión europea, a través del ímpetu emocional proveniente de la guitarra y la voz.

Sara Correia, música de Portugal.

Cabe señalar que el talento de Sara Correia se liga a una tradición familiar heredada y a su cercanía a la obra de grandes exponentes del fado como Amália Rodrigues, Celeste Rodrigues, Jorge Fernando y Maria Nazaré. En su participación en el FIC 48, que tendrá lugar el sábado 17 de octubre a las 18 horas, la cantante portuguesa ofrecerá un concierto conformado por piezas que evocan el recuerdo, la melancolía y la soledad a partir de historias de vida y paisajes plasmados en óleos sonoros.

El domingo 18 de octubre a las 19 horas, desde Washington D.C., Seth Glier, cantautor, productor y multiinstrumentista, hará una presentación, inspirado en el distanciamiento social de nuestro tiempo, con el que se conectará emocionalmente con su audiencia a través de canciones con toques de pop moderno y narrativas profundas además de presentar algunos de sus temas más recientes como If It Wasn't For You, que retoma las aportaciones de la ganadora al Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.

Seth Glier, cantautor y productor multiinstrumentalista.

Es importante resaltar que Seth Glier es reconocido en la escena musical independiente por la potencia de su voz, ha sido nominado al Grammy en una ocasión y ha colaborado con artistas como Ani DiFranco, Martin Sexton, James Taylor, Ronnie Spector y Marc Cohn.

La programación del Festival Internacional Cervantino, que en esta ocasión será virtual debido a la situación de la pandemia, se podrá seguir desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través del Canal 14, Canal Once, Canal 22 y por la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4).

El FIC se difundirá por televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales de los medios públicos federales y locales y se podrá acceder desde cualquier parte del mundo a través de festivalcervantino.gob.mx y por la plataforma Contigo en la Distancia contigoenladistancia.cultura.gob.mx.

Visita las redes sociales de festival en Twitter (@cervantino), Facebook (/Cervantino) e Instagram (@cervantino) y sigue la conversación a través del #CervantinoEsContigo y #ElEspacioQueNosUne.

