CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el INE sea parte del Poder Judicial, pues, presuntamente, no es un organismo autónomo y es muy costoso.

Durante su conferencia matutina, AMLO criticó las funciones del INE y los salarios de sus funcionarios.

"Sí (estaría contemplado), pues miren lo que hicieron (...) Sí, claro, pero además costosísimo, es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia, pues solo que seamos masoquistas, ¿cómo se va a permitir eso?

"Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático y corrupto pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo, sí, por eso ganan muchísimo", aseguró en conferencia.

En caso de que vuelvan los organismos a las Secretarías de Estado, ¿a que Secretaría llegaría el INE?, se le insistió.

No, no, no, tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es, y podría estar en el Poder Judicial, en un poder autónomo e independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo, pero ya lleva tiempo", respondió.