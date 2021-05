Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, volverá a los mítines en junio, confirmó uno de sus asesores citado por The Hill, lo que confirma que el magnate busca nuevamente la actividad política a seis meses de haber dejado la Presidencia, en enero.

De acuerdo con el diario 'The Daily Mail', Trump participará en dos actos públicos en junio y uno más en julio. El primero es una cena de la convención que se llevará a cabo el 5 de junio en Greenville, en Carolina del Norte, donde obtuvo más votos que Joe Biden en la elección presidencial de 2020.

El expresidente Donald Trump durante un mitin en Minneapolis, Minnesota. /AP

No obstante, los medios no tendrán acceso al discurso de Trump y tampoco los periodistas podrán seguirlo a través de una transmisión en línea en vivo, indicó Livy Polen, vocera del Partido Republicano en Carolina del Norte. Sobre el segundo evento aún no se conocen detalles.

Mantuvo perfil bajo y ahora muestra su liderazgo

Trump ha mantenido un perfil muy bajo desde que abandonó la Casa Blanca, tras el asalto que sus partidarios ejecutaron el 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, alentados por su teoría de un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre. Estas afirmaciones incluso lo llevaron a un 'impeachment' o juicio político acusado de insurrección semanas antes de dejar su cargo como presidente.

Sin embargo, el expresidente ha vuelto a activarse y últimamente ha remarcado su liderazgo en el Partido Republicano con la expulsión de Liz Cheney de los puestos de responsabilidad en la Cámara de Representantes. Cheney ha pagado por sus críticas al expresidente y su ruptura con la línea oficial del partido.

El empresario neoyorquino también ha manifestado su interés de buscar nuevamente la presidencia de en 2024.

Con información de AP y Europa Press