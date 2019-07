Arranca Festival de Cine de Guanajuato con homenaje a José Carlos Ruiz

San Miguel de Allende.- Con un homenaje al actor José Carlos Ruiz arrancó la XXII edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) en San Miguel de Allende.

Entre carros alegóricos y algarabía, el homenajeado desfiló entre las calles del Jardín Principal hasta llegar a la Parroquia, donde se instaló un escenario en donde se resaltaron sus aportes al cine y la televisión.

Sarah Hoch, directora ejecutiva del festival, fue la encargada de darle la "Cruz de Plata", reconocimiento a lo más destacado del cine nacional e internacional .

Arcelia Ramírez, Margarita Gralia, Amaranta Ruiz, el bloguero Alan Estrada, el cineasta Carlos de la Riva, fueron algunos de los invitados a la alfombra.

En camino al escenario, el actor agradeció el homenaje y se conmovió por el recibimiento. La actriz Damayanti Quintanar fue la encargada de presentar el festival, y dar paso a las palabras inaugurales.

Autoridades de turismo, cultura del Estado y del municipio de San Miguel de Allende resaltaron la importancia del festival.

Sarah Hoch brindó el mensaje de bienvenida.

Tras un video biográfico, José Carlos Ruiz recibió la medalla de la Cineteca Nacional, y la Cruz de Plata de "Más Cine", el reconocimiento más grande del festival.

Desde Juárez que no me subía a una carreta y me dieron una traqueteada; quiero agradecer al festival, a la gente. Me siento muy honrado, estoy aquí con una bronquitis que me pegó y ya casi no he venia. He hecho televisión, novelas, pero el cine es un oasis, que agradezco estar aquí", dijo el primer actor.