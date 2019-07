Concientizan con ejemplo en campaña #Yomecomprometo

San Miguel de Allende.- Faisy fue vocero de la cuarta campaña “#Yomecomprometo” promovida por la Secretaría de Salud y el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

El proyecto tiene como fin, disminuir los casos de suicidio, que en Guanajuato afectan a más hombres que mujeres.

Faisy, conocido por su programa “Me caigo de Risa”, y participar en el cine y teatro, compartió experiencias personales, y se dijo afortunado de poder participar en este tipo de eventos.

"Desde que me invitaron al festival y con este tema, inmediatamente dije que sí, me puso muy feliz, porque soy de León y lo viví en carne propia. Mucha gente no lo sabe, pero 10 años atrás pasé por uno de los momentos más oscuros de mi vida, crecí también en una familia disfuncional en Guanajuato, donde me enseñaron que tenía que solucionar las cosas por mí mismo, y en aquellos oscuros días, creo que la presión más fuerte que tenía en la Ciudad de México, era defraudar a la gente que había confiado en mí, perdí mi fuerza, por reprimir mis sentimientos. Llegué al fin, llegué al fondo, y fue mi resurgir, si Simba pudo, ¡yo también pude!, el mensaje fue claro: tenía que vivir la vida, se vale sufrir, abrazar, estar enojado, histérico”.

Faisy recalcó que es normal sentirse triste, la depresión, y más con el tipo de vida que se lleva hoy, regida por las redes sociales y un like.

Faisy, conocido por su programa “Me caigo de Risa”. Foto: Zinohé Vázquez

De repente empiezas a darle más importante a lo externo y dejas de ver lo interno y terminas sintiéndote derrotado, que la vida te escupe, y tanta información mala hace que nos sientamos mal. Cada vez es más común el ir con un psiquiatra, con un psicólogo, y que es un momento que estás en un lugar, espacio sin salida y se vale pedir ayuda. Cada uno tenemos una responsabilidad de vivir, y que podemos resolverlo”, dijo Faisy.

En Guanajuato, existen más de 15 mil personas en riesgo suicida, por ello, se instaló un número de atención para crisis que funciona las 24 horas (018002900024), y la página de internet: www.dinamicamente.mx

13 de cada 100 personas tienen algún trastorno de salud mental como la depresión, ansiedad, fobias, miedos.

Se vale pedir ayuda, que se puede solucionar, es algo en lo que se necesita que nos comprometamos todos. Es bien fácil ver a alguien en el trabajo, que no habla con nadie, que son señales de alerta, cuando hay una persona en depresión, golpea a todo el entorno”, agregó Faisy

Sarah Hoch, directora ejecutiva del festival, hizo un llamado a los jóvenes a detectar las conductas de riesgo, no temer a pedir ayuda en las instancias correspondientes.

Faisy se comprometió a seguir con la campaña a través de sus redes sociales, y ayudando a quienes quisieran compartir sus historias.

