Presenta Édgar Nito la cinta 'Huachicolero' en su tierra

Guanajuato Capital.- Con la presencia de Terry Gilliam, el cineasta Edgar Nito presentó orgulloso su primer largometraje “Huachicolero” como parte del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) que arrancó el jueves en Guanajuato, capital.

Después de la alfombra roja, el cineasta, acompañado del crew de la película, expresaron su gusto por mostrar la cinta en su terruño.

Sarah Hoch, directora ejecutiva del festival, mencionó la importancia de esta cinta, y el apoyo que recibió desde que era un guión.

Edgar Nito, comentó que la historia refleja un problema que ha invadido las entrañas de México, y el cine es una forma de llamar la atención para generar conciencia sobre ello.

Con un Auditorio lleno, después de las 9 de la noche, comenzó la proyección, para después, regalar pequeños bidones con jugo que sirvieron de anécdota para después de la película.

La cinta de Nito se centra en la historia de “Lalito” un adolescente en busca de un mejor porvenir para él y su familia. El centro ocurre cuando se enamora de una compañera de escuela, lo que lo lleva a reclutarse en un círculo de delincuencia organizada dedicada al huachicol.

Edgar Nito, en compañía del productor Víctor Leycegui, y los actores Eduardo Banda, Pedro Joaquín, Regina Reynoso, Fernando Becerril, hablaron sobre los retos de la cinta.

“Todos saben que lo más difícil de una película es la distribución, y a eso es a lo que nos estamos enfrentando”, coincidió el productor.

“Huachicolero” fue rodada en 2017, entre Irapuato y comunidades aledañas. Se ha presentando en festivales como Tribeca (Nueva York) donde recibió el reconocimiento a mejor director. Después se presentó en Corea en el BiFan, donde fue reconocida como una de las cintas más emocionantes.

“Estamos en miras de presentarlas en el festival de Melbourne (Australia) y otros festivales”, agregó el productor.

Edgar Nito se congratuló de que el cineasta Terry Gilliam viera su película.

“Yo no sabía hasta después, sí me pareció muy emocionante que se haya quedado a ver la película, me pareció muy emocionante, sí le pregunté a alguien del staff del festival que estaba encargado de estar con él, nos comentó que sí le había gustado”, añadió Nito.