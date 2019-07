Reconocen en GIFF 2019 a la 'actriz de oro' Queta Lavat

San Miguel de Allende.- Entre lagrimas y emotivos mensajes, la actriz Queta Lavat y la restauradora Guadalupe Ramírez fueron homenajeadas por su destacada trayectoria en el cine durante la XXII edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

La Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, y el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), entregaron la MUSA (estatuilla creada por la escultora Elena Somonte) en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende, a ambas personalidades.

La idea es promover y difundir los logros de las mujeres que trabajan en todas las áreas de la cinematografía, la televisión y los medios audiovisuales.

Sarah Hoch, directora ejecutiva del GIFF, Adriana Camarena, directora Estatal de Cultura, en compañía de Concepción Taboada, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, y Edgar Sanjuan Padilla, subsecretario de Desarrollo Cultural, fueron los encargadas de destacar los logros de estas mujeres, y la equidad de género.

Tras la proyección de un video, Lupita Ramírez, quien desde los años 70 corta y restaura negativos de cine, ha dedicado su vida a esta profesión, brindó un mensaje.

Me siento contenta de que hayan reconocido mi labor, porque mucha gente cree que la película aparece por la magia del cine. No ha sido fácil el aprendizaje llega día con día, y ha valido la pena el esfuerzo, (...) recuerden que todo se recompensa con empeño, paciencia y dedicación”, dijo Lupita.

Ha participado en el corte de negativo para películas como “Sólo con tu pareja”, de Alfonso Cuarón; “Amores Perros”, de Alejandro González Iñárritu; y “El Violín”, de Francisco Vargas. En los últimos años ha trabajado en la restauración de la extensa “Colección Barbachano”.

Siguió el turno de Queta Lavat, actriz de la Época de Oro que ha filmado más cien películas al lado de directores y actores como: Emilio Fernández, Ismael Rodríguez, Juan Bustillo Oro, Miguel Zacarías, Ismael Rodríguez, Jorge Negrete, Pedro Infante, Sara García y Silvia Pinal.

Además, ha tenido una amplia trayectoria tanto en el teatro como en la televisión, donde ha participado en más de 40 novelas.

Me da una alegría especial estar en este festival, a cuyo consejo directivo agradezco por este reconocimiento. He tenido el privilegio de ser actriz de cine, en la que ya cumplí más de 73 años de trayectoria, le debo a múltiples directores, haber trabajado en más de 160 películas; cuando me entregan un reconocimiento, siento que están conmigo Pedro Infante, Tin Tan, Jorge Negrete y todos los actores con los que trabajé. Hay que dar apoyo a los creadores, para seguir diciendo por muchos años: ¡Que viva el cine!”, comentó entre lágrimas.