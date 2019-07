Yalitza Aparicio le da voz a la mujer a través del GIFF

San Miguel de Allende.- Yalitza Aparicio, actriz nominada al Óscar como “Mejor Actriz” con Roma, recordó cuando ella fue violentada en algún momento, pero siempre recordó lo que sus padres le decían, que siguiera adelante.

Yalitza Aparicio en su intervención en la charla “Cero violencia contra las mujeres”, donde también estuvo el secretario de Salud, Elías Martínez, y Sara Hoch, directora ejecutiva del Festival. Foto: Juanita Crespo Arrona.

Esto lo dijo en una plática en San Miguel de Allende, dentro del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) como parte de una campaña contra la violencia a la mujer.

Nunca he olvidado quien soy, que es lo que quería y es lo que estoy haciendo ahorita; yo quería transmitir un mensaje y nunca he olvidado mi honestidad, no tengo filtros para decir lo que pienso y quiero”.

La actriz de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio, fue la vocera de la campaña “Cero violencia contra las mujeres”, presentada por el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG).

En compañía de Sarah Hoch, directora ejecutiva del Festival; Elías Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, y Rosa Elda Villalobos Ugalde (SSG), hicieron un llamado a detener la violencia.

La actriz compartió anécdotas, palabras empoderadas, y el mensaje de creer en los sueños.

He tratado de ocupar las pantallas para hacer llegar el mensaje de valorarnos, querernos, siempre he dicho que nosotros sabemos lo valiosos que somos y hasta dónde podemos llegar. Me gustaría que se acerquen a este tipo de apoyos, para salir adelante y quienes han provocado violencia, que también lo hagan, porque esto no nos lleva a nada”, dijo.

El GIFF lleva 12 años trabajando en campañas contra la violencia de género, pero, en particular, este año suma la estrategia un “Espacio Libre De Violencia” para ofrecer que, en un espacio privado, que mujeres y hombres puedan hablar sobre sus experiencias en relación a la violencia familiar, sexual y de género, y de esta forma reciban atención especializada y específica a sus necesidades con el apoyo de un equipo interdisciplinario de expertos.

Festival se involucra con empoderamiento de la mujer

El GIFF ha unido esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres lanzando un mensaje a través de líderes de opinión sobre la importancia de visibilizar todas las formas de violencia que existen e impulsar el empoderamiento de las mujeres, así como acercar los servicios de salud para la orientación, consejería y atención con el objetivo de combatir la violencia, manteniendo un mensaje de apoyo, acompañamiento y solidaridad entre mujeres y hombres, y buscando respuestas que permitan incidir positivamente en los problemas de género.

Nos ha interesado mucho usar esta plataforma en términos de igualdad. Yalitza es la voz del mundo y agradezco que estés aquí levantando la voz contra la no violencia, (...) necesitamos algo más que una pulsera, y en colaboración con la Secretaría de Salud buscamos espacios seguros, en donde se pueda platicar con un psicólogo, saber tus derechos, lo importante que es el tema”, agregó Sarah Hoch.

El Secretario de salud mencionó que se han realizado 136 mil detecciones en mujeres y de ellas, se han identificado 40 mil en estado de violencia, y 13 mil que están recibiendo atención.

Yalitza Aparicio invita a creer en sí mismo

Yalitza hizo un llamado a respetar, verse a uno mismo y creer, porque ella, en algún momento, también fue violentada.

Todo Inicia desde uno mismo, uno sólo se sabe lo valioso que es. Me tocó escuchar todo tipo de comentarios, tuve la dicha de que mis papás me dijeran que no hiciera caso, que podía seguir mis estudios; es complicado enfrentarse a eso, pero es seguir y no rendirse y fue lo que hice en ese momento; yo creo que todos tenemos problemas en el camino y si seguimos esforzándonos, podemos llegar a donde queramos”.

Su vida cambio al interpretar a 'Cleo' en Roma, al ser nominada al Óscar, lo que le llevó a expandir su mensaje.

Lo quiero seguir haciendo (en los próximos 5 años) tener una familia a quien le pueda inculcar estos valores”.

Yalitza Aparicio fue elegida por Alfonso Cuarón para protagonizar la película "Roma" la cual la llevó a Hollywood y le abrió las puertas del medio del espectáculo. Foto: Especial.

Desconocía que podía transmitir las cosas que pensaba y decía, siempre eran cosas que dejaba para mí. Creo en una igualdad, una equidad, cuando era maestra, ése era mi deseo, transmitirlo a este grupo pequeño, pero puedo llegar a más gente y lo quiero seguir haciendo”.

También, habló sobre el respeto y antes de emitir un juicio, verse a uno mismo.

El sesión de preguntas y respuestas, los asistentes al Teatro Ángela Peralta, en San Miguel de Allende, gritaron que la adoraban y otros pidieron la legalización del aborto.

Le 'llueven' halagos a Yalitza Aparicio

De visita en San Miguel de Allende, la actriz Yalitza Aparicio se dio el tiempo para modelar un vestido guinda de dos piezas que le resaltaba su silueta y su belleza inigualable. Los que también lo notaron fueron sus casi dos millones de seguidores en Instagram, quienes la llamaron 'princesa' y 'hermosa'.