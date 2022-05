Guanajuato capital.- Con grito de justicia para Ángel inició la manifestación pacífica a favor de Ángel Yael, la cual congrega a decenas de estudiantes en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato (UG).

A la manifestación se sumó el rector de la máxima casa de estudios de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, así como la familia de Ángel Yael Angel y compañeros del campus Irapuato.

Foto: Omar Ramírez.

Antes de iniciar el recorrido la mamá de Ángel Yael ofreció un mensaje para pedir que la marcha sea lo más pacífica posible.

Nosotros venimos con un objetivo, queremos justicia", fue el mensaje que escucharon atentos los estudiantes de los distintos campus de la Universidad de Guanajuato.

"Ángel no murió, la Guardia lo mató" y "La policía no me cuida, me cuida la colmena", fueron algunos cantos que dieron los alumnos en su recorrido por las principales calles de la ciudad.

