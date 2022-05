Guanajuato capital.- La diputada Susana Bermúdez, del PAN, acusó a los morenistas de “oportunismo político” y David Martínez, diputado de Morena, llamó a los panistas “feministas de ocasión” en la tribuna del Congreso en una discusión que tuvieron a propósito de la detención de 29 mujeres a manos de policías municipales de Irapuato.

Alma Alcaraz Hernández, de Morena, presentó propuesta de exhorto para que el Congreso haga un llamado a Lorena Alfaro para que deje de criminalizar el derecho a la protesta.

Esto, en referencia a los hechos del domingo 1 de mayo, cuando se llevó a cabo en Irapuato una marcha por las mujeres que han desaparecido y han sido violentadas, por las mujeres que desaparecieron que salieron a trabajar y a divertirse y ya no regresaron.

Citó a Amnistía Internacional de que el manifestarse es un derecho, y que pintar edificios es parte de ese derecho.

El PAN contra los “oportunismos políticos”

La panista Susana Bermúdez Cano dijo que están a favor de la investigación y de la sanción y que las autoridades del municipio de Irapuato, como las estatales, lleven a cabo investigaciones a fondo y se determine quiénes son los responsables. Pero el PAN votó en contra.

Dijo que los panistas reconocen. que las manifestaciones de mujeres son un llamado a la sociedad, para generar un cambio.

Pero aclaró: “Estamos en contra de los oportunismos políticos que revictimizan y que buscan reflectores, utilizando a las feministas de Guanajuato.

Aquí en Guanajuato sí se les permite la libre expresión, no como en la Federación, donde se les ponen muros y se les recibe con gases lacrimógenos. La violencia genera más violencia. (...) El único gobierno opresor es el de López Obrador”.

El morenista David Martínez reiteró el calificativo de “feministas de ocasión”, que no dijo a quién los dirigía, pero era obvio que a los diputados panistas.

Consideró que mejor se capacite bien a la policía en Irapuato. Cuestionó lo que hicieron las mujeres policías a las muchachas detenidas, al jalarlas de los cabellos, darles cachetadas y se les arrastre por el suelo. “No pedimos nada más que se respete la ley”.

No venimos a pedir otra cosa más que se investigue. y que el Gobernador dé la cara. ¿no gobierna también un municipio que se llama Irapuato?”, cuestionó.

No se lograron acuerdos: Yulma Rocha

La priista Yulma Rocha consideró que “la situación es inadmisible y no puede volver a ocurrir y por supuesto que exigimos investigaciones y sanciones. y si la presidenta municipal dio la instrucción, también para ella.

“Basta de criminalizar la protesta, basta de reprimir a mujeres pidiendo justicia. Las pintas y los vidrios rotos se pueden recuperar, la vida de las mujeres, no. Allá afuera a las mujeres las están matando, las están desapareciendo”, reclamó.

Pero anunció que votaría en contra a pesar de que coincide en los hechos, que son claros e innegables. Pero está en contra porque pasaron las horas previas a la sesión tratando de ejercer el consenso para que el posicionamiento se hicieran de manera institucional por parte del Congreso del Estado y que se evitara la partidización de una causa, pero no se logró porque se privilegiaron las posturas partidistas, no reveló de quién ni de cuál partido.

Señaló que este tema invocaba la unidad del Congreso, incluyendo el de Acción Nacional. Y se buscaba con ese acuerdo que fuera la Presidenta del Congreso, de manera firme y contundente la que expusiera los hechos, se condenara y se exigiera que no se criminalizara la protesta, que se investigara y se sancionara, independientemente de quienes fueran los responsables. Y que se hiciera la exigencia de la no repetición. Pero no se logró tal acuerdo.

“No estamos de acuerdo en que se utilicen las causas de las mujeres con fines partidistas” reclamó.

El diputado Alejandro Arias Ávila, del PRI, lamentó que no se haya llegado a una postura institucional. Pero aclaró que “el asunto no era: hazte de la vista gorda en los excesos de la Guardia Nacional y hazte de la vista gorda en lo de la Policía de Irapuato”.

Dijo que más que repartir culpas, en lo que deben enfocarse es en encontrar soluciones.

Llamó a no partidizar temas con lo ocurrido en Irapuato. Pidió: “seamos objetivos, todos tenemos algo de culpa”.

Al someterse a votación, la propuesta se rechazó por 24 votos en contra del PAN y la morenista Irma Leticia González, quien también dijo que votaba en contra por no haber logrado los acuerdos, y 10 a favor de Morena, PVEM y MC. Por lo que se instruyó su archivo definitivo.

Rechazan investigar a policías irapuatenses

Más tarde, el diputado Pablo Alonso Ripoll presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Irapuato, para que investigue el cumplimiento o no de las obligaciones de las elementos de policía que realizaron detenciones en la manifestación de mujeres el 1 de mayo.

El diputado panista Víctor Zanella expresó que coinciden totalmente en el derecho a la manifestación de las ideas para que sean escuchadas sus demandas.

Pero su bancada no lo iba a aprobar, porque afirmó que el miércoles la Presidenta Municipal reconoció el abuso policial y ya se está atendiendo el tema en el Ministerio Público.

La segunda razón es porque la Procuraduría de los Derechos Humanos ya inició una investigación. Y deben ser respetuosos de las instituciones, quienes deberán fincar las responsabilidades.

Y la tercera es que los diputados del PAN es que de ninguna manera admitirán la mala actuación de los policías, pero el concepto de tortura señalado por el diputado Ripoll está mal empleado.

Esta propuesta también fue rechazada por 24 votos a favor y 10 en contra.

