Guanajuato, Guanajuato.- Entre algunos ciudadanos de Guanajuato capital hay confusión puesto que no encontraron la casilla en la que les corresponde votar en la consulta de revocación de mandato.

Denunciaron escasez de casillas y poca publicidad sobre la consulta en la capital.

A mí siempre me toca votar en el CEDAJ, pero ahora estaba cerrado y me dijeron que me fuera para la Ex Estación, luego aquí me dicen que me toca en el callejón de la Guitarra, pero yo no sé ni dónde queda eso", comentó Silvia Ortiz mientras indagaba qué ruta debía tomar para dar con ese lugar.

"Yo siempre voto en el Teatro Cervantes y ahora está cerrado, ya me he acercado a otros lugares pero no hay casillas, ahora me mandaron a Pastita, pero eso me queda muy lejos", expresó Victoriano Ramírez, quien aseguró que "no hay suficientes anuncios" para informar a la ciudadanía en dónde debe acudir a participar.

Victoriano Ramírez no pudo votar.

Varios ciudadanos más se acercaron a los funcionarios con la intención de obtener su boleta, pero fueron rechazados e informados de la ubicación correcta de su casilla, dependiendo de la sección indicada en su INE.

Por otro lado, otros guanajuatenses más dijeron haber investigado con anticipación por internet o preguntando, motivo por el cual pudieron emitir su voto sin complicación.

MTOP