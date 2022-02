Guanajuato capital.- Colaboradores de la Bocamina de San Cayetano evitaron dar declaraciones al confirmarse la liberación de los ex cooperativistas de la Minera Santa Fe.

Incluso se desconoce la reanudación de las actividades turísticas del recinto.

Posterior a la liberación ocurrida en las primeras horas del domingo y luego del parte oficial otorgado por la Fiscalía General del Estado, quien dio a conocer la detención de una banda integrada por nueve presuntos secuestradores, los trabajadores evitaron emitir declaraciones.

Mientras tanto, las instalaciones de la Bocamina continúan cerradas y un colaborador del museo señaló que, por diversas cuestiones, no estaba autorizado para emitir información alguna relacionada con el percance.

“Nosotros ahorita tenemos restringido dar cualquier información de eso, nosotros no sabemos y no nos han autorizado hacer eso... (sobre la apertura del museo). Todavía desconozco, la verdad, no sabemos qué vaya a proceder más adelante” indicó.

La tarde de este lunes, el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre manifestó en rueda de prensa que, durante la detención de los victimarios, fueron aseguradas un total de 10 armas largas, vehículos y equipo táctico, asimismo confirmó que los detenidos son oriundos de otros estados.

