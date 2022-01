Guanajuato, Guanajuato.- La dirigencia estatal del PRI presentará un amparo colectivo contra los cobros excesivos del Impuesto Predial en Guanajuato capital, sin que se notificara a los dueños que había nuevos avalúos.

Así lo anunciaron esta mañana Ruth Tiscareño y Alejandro Arias, presidenta y secretario general del PRI estatal, así como Ángel Araujo, director jurídico y regidor capitalino.

Aclaró que los aumentos aprobados al Impuesto Predial en el Congreso del Estado, dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Guanajuato para 2022, fueron solo para edificios históricos, que por haber sido convertidos en hoteles boutique o en restaurantes aumentaron su valor.

Pero ahora se ha acercado gente a la que el año pasado le cobraban mil pesos y ahora deben pagar tres mil.

No le estamos diciendo al particular que no contribuya, no le estamos diciendo que no pague impuestos. El amparo es porque no se les concedió su derecho de audiencia, para quienes consideren que hubo un cobro excesivo. El común de los casos que hemos analizado, adolecen de esta notificación del avalúo", afirmó el regidor capitalino Ángel Araujo, también director jurídico de la dirigencia estatal del PRI.