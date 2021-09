Personas desnudas se manifiestan contra deuda en Guanajuato capital 

Guanajuato, capital - Dos mujeres y dos hombres desnudos se manifiestan sobre carretera en contra de la aprobación de endeudamiento de casi 70 millones de pesos para la aprobación del nuevo Museo de las Momias.

La manifestación es de los comerciantes del Museo de Las Momias, apoyados por Paloma López Lacayo, regidora electa por Morena para el ayuntamiento de Guanajuato, capital.

A la entrada del acceso al Congreso del Estado de Guanajuato, dos mujeres y dos hombres sin ropa representan a cuatro momias para llamar la atención.

Los manifestantes reprueban la decisión tomada por el Ayuntamiento en la sesión pasada y ahora la del Congreso del Estado para contratar 66 millones 498 mil pesos, que serán destinados a la construcción de un nuevo museo, el endeudamiento se planteaba para ser cubierto en un plazo máximo de hasta 120 meses a partir de la primera disposición.

Los comerciantes aseguran que no ha habido ningún tipo de acercamiento para ser incluidos en el nuevo proyecto de el museo por lo que serían afectados.

La protesta es porque no hemos sido escuchados, no hemos sido notificados. Es un atropello y lo que están haciendo con los comerciantes. Navarro se da cuenta que su propia administración lo está traicionando, porque no han llegado a tener un diálogo, no tienen una regularización de los comerciantes, ni un padrón de cuántos somos y quiénes somos los que estamos ahí", dijo Juan Carlos