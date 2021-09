Guanajuato capital, Guanajuato.- La empresa VISE, S.A. de C.V. ganó la licitación de la construcción de la carretera Cervera - Las Teresas, en Guanajuato capital, la cual le fue adjudicada por 81 millones 742 mil 722 pesos.

La fecha de inicio de los trabajos será el viernes 15 de octubre, “la cual puede variar de los momentos administrativos en que se suscriba el contrato, se entreguen las garantías y se den los anticipos”, se especificó en el acta del fallo que dio a conocer José Luis Orozco Nava, director de licitaciones y contratos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) del Estado.

Además, la obra de la carretera Cervera - Las Teresas deberá realizarse en un plazo de 210 días naturales, es decir, deberá estar concluida el 13 de mayo de 2022.

Esta carretera ha sido una promesa del presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña desde su primer año de gobierno, en 2019. Mide alrededor de 1.1 km incluyendo el puente del Río Guanajuato y tendrá cuatro carriles, dos de cada sentido.

Héctor Morales Ramírez, director de Obra Pública de Guanajuato, recordó que esta carretera partirá de la comunidad de San José de Cervera, ubicada en la zona sur de Guanajuato capital.

Será la continuación de la caseta de cuota, solo que en lugar de tomar la gaza hacia la autopista Guanajuato-Silao, se seguirá de frente hasta el entronque de la carretera libre a Silao. Se conectará a la altura de donde empieza el Libramiento Norponiente.

Se busca que los que llevan trayecto a Marfil, Las Teresas y colonias aledañas, ya no tengan que pasar por el distribuidor vial Santa Fe, y lo mismo de regreso.

En el acta del fallo se especifica que la empresa ganadora deberá presentar su propuesta de trabajo dentro de los 10 días posteriores al fallo y el contrato deberá ser firmado a más tardar el 27 de septiembre.

Dan fallo 'no tan público'

El acto para dar a conocer el fallo de la licitación para la carretera Cevera - Las Teresas no fue totalmente público.

Hasta antes de la pandemia y durante años, se convocaba a los representantes de las empresas concursantes a una sala especial con una docena de sillas ubicada en la SICOM para darles a conocer los resultados.

Este lunes no fue así. Ya desde el acta de la junta de aclaraciones, realizada en agosto, se había informado a los participantes que el fallo se les notificaría a los correos electrónicos que proporcionaron a la dependencia estatal.

Así que este lunes, José Luis Orozco Nava, director de Licitaciones y Contratos de la SICOM, entró solo a la sala mencionada y dio a conocer a VISE como ganador.

Al leer el fallo de la licitación, que se grabó para transmitir en un video de YouTube, no hubo nadie en la sala. Explicó en el video que así se siguen las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, ni en la convocatoria ni en el acta de la junta de aclaraciones se informa que el fallo se dará a conocer a través de YouTube ni mucho menos cuál es el canal.

Previamente el funcionario había informado a AM que no se realizaría ninguna reunión y únicamente se mandaría el resultado al ganador y a sus concursantes a sus correos electrónicos. Dijo que desde que inició la pandemia se utiliza este procedimiento, para no concentrar a la gente.

Y el acta del fallo fue publicada en una sección de la página de Internet de la SICOM, como se ha hecho desde hace muchos años, pero que no está visible para el público en general cuando uno busca los documentos de los procesos de licitación. En cada licitación sólo aparece la convocatoria y las bases, no más.

AM tuvo que preguntarle al director de Licitaciones dónde se podían consultar los resultados y a su vez el funcionario tuvo que consultar con el personal de sistemas cuál era la liga correcta.

Hasta hace un par de años, todos los documentos estaban a la vista con sólo abrir la sección de licitaciones.

