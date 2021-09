PAN podría expulsar a Carlos Arce por promover voto contra Alejandro Navarro en Guanajuato capital

Guanajuato capital, Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato pretende expulsar del partido a Carlos Arce Macías por promover el voto en contra del alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña.

Anteriormente Carlos Arce Macías fue legislador local y federal por Acción Nacional; sin embargo el militante panista recientemente informó que le fue notificado un proceso de expulsión del partido por manifestarse en contra del Alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro.

“Fui notificado que hay un proceso de solicitud de expulsión en mi contra, esencialmente porque he promovido el voto en contra del señor Alejandro Navarro y lo que ha contribuido para deformar la fama y la opinión entre los ciudadanos por Partido Acción Nacional (PAN)”, compartió Arce Macías para AM.

Indicó que la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN fueron quienes formularon la petición junto con Eduardo López Mares, Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato.

La solicitud indica precisamente que se tratan de las manifestaciones que he hecho en mi página de Facebook sobre Alejandro Navarro”, explicó.

Señaló que a él le compartieron el expediente de la solicitud de su expulsión, además de las pruebas que acompañan tal solicitud.

“Me ha dejado un tanto sorprendido y sobre todo me llama la atención el cuidado que debemos de tener los panistas con las páginas de Facebook… Es la primera vez que veo que esto vaya a ser un motivo para tratar la expulsión de un miembro de Acción Nacional, me parece verdaderamente una serie de elementos muy poco sustentables”, dijo.

Precisó que en su experiencia como miembro del PAN no se había topado con una situación similar, explicó que lo primero será que se defina si es procedente o no la acusación y si la decisión no fuera favorable para él podría acudir a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a defender sus derechos de militante del partido.

“Yo no había visto una propuesta así tan poco sustentada como esta, ellos verán, se me está citando para el viernes 24 para acudir a las oficinas del Comité Estatal para comparecer y defenderme”, dijo.

MCMH



