Universidad de Guanajuato UG prohíbe venta disco de OSUG con música rusa

Guanajuato.- Ejecutivos de la Universidad de Guanajuato solicitaron suspender la venta de disco de la OSUG de música rusa, argumentando cuestiones de regalías con la empresa Sony.

En un primer momento, y mediante un oficio con folio OAG 692/2022 que envió Iliana Bernardino Cruz, titular de la Oficina del Abogado General de la Universidad de Guanajuato, al director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Roberto Beltrán Zavala, se dijo lo siguiente:

“Usted responde cuáles son las obras motivos de grabación, una de ellas autoría de Mario Lavista, y la segunda de Dimitri o Dmitri Shostakovich... Como es de su conocimiento, uno de los acontecimientos actuales que preocupa a la comunidad internacional, es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, mostrando diversos sectores productivos, económicos y políticos su rechazo a estas manifestaciones de violencia.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

ADEMÁS: Caen en León 4 traficantes de personas

Nuestra Universidad de Guanajuato, a través de las autoridades ejecutivas, se ha pronunciado por la suspensión y reagendar actividades académicas, culturales que guarden relación con Rusia, siendo un caso de fuerza mayor, que al inicio de este proyecto se desconocía.

Por lo que es menester suspender el homenaje a Dmitri Shostakovich que la explotación de este disco pudiera significar en las diversas plataformas digitales y venta física”, se puede leer en el documento.

La abogada dijo que se distorsionó el contenido del comunicado, porque el fondo es atender cuestiones de regalías, en beneficio de la universidad.

“Porque si bien tenemos las licencias para su ejecución, no así para su comercialización, y eso es muy distinto, se compran las partituras y se adquieren los derechos para ejecutarlas, no para subirlas a un disco y comercializarlas... de no tener estos elementos se corre el riesgo de una demanda, y que por supuesto en cuestiones también laborales, porque los ejecutantes que son los músicos tienen que tener la certeza de cuál fue el alcance de su participación... se solicitó además que se dejara muy claro los porcentajes de regalías que iba a tener la Universidad de Guanajuato”, declaró Bernardino Cruz.

ADEMÁS: Atacan a balazos a 2 hombres en la colonia Delta de Jerez

Finalmente indicó que el 30 de marzo del 2022, llegó la autorización por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), por una sola vez y de manera no exclusiva para que le sean maquilados por Sony Music de Corea, la cantidad de 800 discos compactos del material discográfico mencionado.

DSS