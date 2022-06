Guanajuato capital.- Una de las dos personas que fueron asesinadas el lunes a las 11 de la noche en El Encino, en la subida al Panteón Nuevo, sólo estaba reparando su motocicleta y no tenía nada que ver con los delincuentes que lo mataron.

Así lo dio a conocer el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, quien informó sobre la detención de las dos personas que mataron a otras dos en la capital el lunes y que el motivo fue que dos bandas delictivas que se están disputando el territorio “pero aquí no lo vamos a permitir”, advirtió.

Estoy muy enojado porque ese día perdió la vida un joven de 19 años, estaba reparando su motocicleta, nada tenía que ver en estos hechos”, por lo que le dio su más sentido pésame a la familia.

En entrevista, Alejandro Navarro dio a conocer que el martes por la madrugada se identificó dónde vivían en Mellado los que atacaron en El Encino, en un Volvo negro que luego apareció incendiado en la parte alta de Mellado, pues lo fueron a tirar en donde están “las lamas”.

Y también otro vehículo Kia rojo que la mañana del martes iban saliendo en la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo parientes de los muchachos que mataron a las otras dos personas y fueron detenidos por la Fiscalía del Estado, ayudados por la Policía Municipal.

En el vehículo había contratos de arrendamiento de casas tanto de Guanajuato capital como de Dolores Hidalgo.

De los malandros el sicario era de Veracruz y fue contratado, fue detenido ayer (el martes) en Mellado a las 11:00 o 12:00 del día, junto con otras dos personas de Guanajuato capital que también le andaban jugando al vivo y al fregón también ya están en posesión de la Fiscalía”, detalló el Alcalde.

Las armas de fuego no las tenían consigo porque vivían en familia en un callejón o una cerrada, y al momento de la detención nada más se llevaron a los tres, para no poner en riesgo la vida de los demás. Los policías y agentes de investigación quisieron entrar a más casas para no provocar un mayor incidente.

Alejandro Navarro Saldaña destacó que no pasaron ni 12 horas del asesinato porque el Municipio tiene cámaras de seguridad, gente que les está informando y porque la mancuerna que está haciendo con la Fiscalía es de primer nivel.

Violencia en Guanajuato capital: Uno de asesinados vendía cristal

El lunes, en un ataque armado, el Presidente Municipal recordó que “ahí mismo matan a un sujeto que yo creo que ya se lo merecía, de nombre “El Cholo”, que anteriormente trabajaban en limpia. Este cuate se dedicaba a vender cristal, andaba en muy malos pasos y también haciendo cosas indebidas”.

Y ahí mismo hicieron a otro personaje de nombre Alejandro que fue llevado al Hospital General y luego fue llevado a León, donde todavía lo están atendiendo, “que también se dedicaba a hacer malandrerías y a vender cristal y a vender drogas”.

Dijo que está identificada la célula que está vendiendo droga en la zona de El Panteón Nuevo y El Encino, una señora de nombre Brenda que viene huyendo de El Cerro del Cuarto y se refugió en El Panteón Nuevo.

Aseguró que todos los vecinos de la zona sabían cuál era la casa donde se estaban realizando estas actividades y no le avisaron a la autoridad municipal.

Pide a la ciudadanía colaborar en combate a la delincuencia

El Presidente Municipal hizo el llamado a que la gente avise de este tipo de anomalías o de casas de seguridad. Y ellos como autoridad municipal harán su trabajo.

“Que si nos toca o no nos toca lo tenemos que hacer, para hacer el municipio más seguro del Estado lo tenemos que hacer. Si esperamos a los demás no va a pasar nada.

Y vuelvo a repetir lo mismo: la seguridad la construimos todos. ¿Quién diablos les está rentando las casas sin preguntar quiénes son, de dónde vienen, para qué las van a dedicar? Todo mundo quiere ganar su dinerito y nadie se preocupa por qué actividad van a hacer en esas casas”.

Recordó que afortunadamente existe la Ley de Extinción de Dominio que ya contempla quitar esas propiedades.

Pidió a la gente propietaria de casas que las renta, que averigüe para qué las van a dedicar, porque si es para delinquir, se las quitará la Fiscalía. Y tercero, que quienes delincan tarde o temprano acabarán mal.

Y que si hay un mensaje equívoco del Gobierno Federal de abrazos y no balazos, que se vayan a ver a dónde, porque aquí no hay cabida para eso”, advirtió Alejandro Navarro.

AM