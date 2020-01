‘Nutren’ conocimientos

León.- En el marco de la conmemoración del Día del Nutriólogo la Universidad Iberoamericana León (UIA) y el Colegio de Nutriólogos de León ofrecieron un espacio de conocimiento.

Ayuno intermitente: de la moda a la evidencia, estrategia terapéutica para la obesidad y sus comorbilidades” fue el tema que impartió Paola Vázquez Cárdenas, investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM.

Es un tema controversial y dentro de la nutrición clásica con un poco de resistencia al ser adoptado como una potencial estrategia para la obesidad y sus comorbilidades; para eso es relevante revisar la evidencia que tenemos al respecto tanto de publicaciones internacionales como de lo que nosotros mismos generamos en nuestra población”, explicó la ponente.

Señaló que en el caso de los mexicanos, se educa con el pensamiento de que el desayuno es la comida más importante del día para tener energía.

Este ha sido un tema por el que mucha gente rechaza el concepto del ayuno intermitente porque percibe que se se contrapone a esta enseñanza ancestral, pero no debemos dividirnos en dos bandos: ayunistas y desayunistas, sino que podemos hacer uso de las estrategias dependiendo del problema y del paciente”, explicó.

Por esta razón, dijo que no se debe tomar una postura de forma radical, ya que desde la investigación se aborda al desayuno como un concepto cultural más que físico y que el problema no es desayunar o no, sino estar consciente de lo que se desayuna y en qué momento del día se hace.

El ayuno se ha definido como la abstención voluntaria o no de aporte calórico con un intervalo de tiempo mayor a 12 horas. Por el motivo que sea, una persona no puede o no quiere desayunar y se ve en la necesidad de omitir y ha tenido que adaptarse a restringir su ingesta y su metabolismo”, explicó.

completo de ayuno alternativo, regímenes modificados de ayuno, alimentación en tiempo limitado, ramadán y otros ayunos religiosos son algunas de las modalidades de este tema, siendo los dos primeros los más utilizados para la investigación aplicada en animales.

Los principales efectos que se observan en la investigación son la disminución de estrés oxidante, disminución de marcadores relacionados con riesgo metabólico y cardiovascular, y longevidad.

Más sobre la conferencista

Candidata al grado de doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

de la Maestra en Ciencias de la Salud con campo de estudio en epidemiología clínica por la Facultad de Medicina de la UNAM.

de la Licenciada en Nutrición y Alimentos por la Universidad Iberoamericana de León .

. Realizó una estancia de investigación en Boston .

. Desde 2015 es investigadora en ciencias médicas.