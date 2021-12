Ciudad de México.- Diputadas del PT tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados durante la sesión de hoy para exigir que no tome protesta el panista Jorge Romero Vázquez, acusado de presunta violación por dos mujeres en Guanajuato.

Por casi 15 minutos, las legisladoras del Partido del Trabajo (PT) Esther Martínez, Margarita García, Araceli Celestino, Magdalena Núñez, Ana Karina Rojo y Dionicia Vázquez, tomaron la tribuna al comienzo de la sesión ordinaria e hicieron un llamado a impedir el uso del fuero constitucional, para “cobijar a un presunto violador”.

LEE ADEMÁS: Denuncia en el Senado protección del Estado a Jorge Romero

“Jorge Romero no pretendía rendir protesta”: Jorge Espadas

Sin embargo, Jorge Espadas Galván, coordinador de los diputados federales del PAN de Guanajuato aclaró a AM que Jorge Romero nunca pretendió tomar protesta como legislador federal, ni hoy ni después. En primer lugar, porque afirmó que ni siquiera estaba en la Ciudad de México.

“Nunca estuvo en el orden del día de la Gaceta Parlamentaria que tomara protesta, fue un show montado. Así como no quiso protestar, a petición de él mismo. Nunca ha sido su interés, a mí como coordinador me lo manifestó como 15 días después de que salió libre”, explicó.

Además, recordó que aunque quisiera no podría hacerlo, porque reiteró lo que ya había declarado a AM el 27 de noviembre, un día después de que Romero Vázquez salió de la cárcel: que la Constitución Política Federal establece que si no rindió protesta del cargo 30 días después de instalada la Legislatura Federal, lo cual ocurrió el 29 de agosto, ya perdió su condición de diputado federal.

Jorge Romero fue electo diputado federal, pero no tomó protesta porque se encontraba preso, acusado de violación.

Y si quisiera hacerlo, tendría que iniciar un juicio de amparo, que tardaría meses. Así que reiteró que la protesta de las diputadas del PT “fue un show montado”.

En el Twitter del PT se publicó una intervención de Gerardo Fernández Noroña, subcoordinador de esa fracción, donde apoyó a sus compañeras, pero agregó que lo mejor sería que en ese mismo momento, tanto la Jucopo como la mesa directiva emitieran un resolutivo condenando el hecho, “que es lo mínimo que debemos hacer”.

LEE ADEMÁS: Acusan a Jorge Romero de pedir favores sexuales a cambio de becas

Aseguró que después él presentará a la mesa directiva los argumentos jurídicos de por qué no se puede llamar a tomar protesta a Jorge Romero, señalado como presunto violador.

De acuerdo con medios nacionales, en su protesta en la Cámara de Diputados, la diputada petista Margarita García exhortó al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, a que aplique “todo el peso de la ley”, contra Jorge Romero.

“Tenemos que hacerle un exhorto al fiscal de Guanajuato para que al diputado (electo), se le aplique todo el peso de la ley, porque es un presunto violador. Desde esta cámara no podemos seguir permitiendo y tolerando que le den privilegios a Jorge Romero, puesto que tiene que enfrentar la ley”, expresó.

MCMH

MTOP

Las noticias de AM en

Síguenos